Plaza cosechó un empate ante Champa en el Pasaje Gould

Rosarinos y Maristas concretaron el primer empate del Top 12. Dos tries de Jeremías Aime y dos penales y una conversión de Pedro Bisio fueron los tantos del equipo fundador. Tomás Baca Castex (dos conquistas), un penal y un gol de Tobías Imbrosciano y un penal de Pedro Del Piano, para empatarlo, fueron los del club de Estancias del Pilar.

La lluvia constante y el viento cruzado que por momentos cruzó el centenario solar, condicionaron el desarrollo y le dieron al partido un condimento especial. Champagnat, con prolijidad, control de pelota, y aprovechando bien las oportunidades que le dio el local y las que generó con inteligencia su pareja de medios (sobre todo su medioscrum Graciarena), hizo la diferencia en el primer tiempo.

En la última jugada del partido, Maio sancionó un nuevo penal para Plaza. El fullback tomó nuevamente la responsabilidad del envío y bajo una lluvia torrencial, un verdadero diluvio, el derechazo se fue por el primer palo y así quedó sellada la igualdad con la Atlético empezó a sumar en la tabla. Mostró una leve mejoría con respecto a lo realizado en Boulogne, pero todavía le queda mucho por hacer para no sufrir tanto en cada partido.

El San Isidro Club continúa a paso firme, ya que en su visita a Benavidez, derrotó a Cardenal Newman por 35 a 12, y en Virrey del Pino, Belgrano Athlétic derrotó ajustadamente al CASI por 14 a 12. Por su parte, en la ciudad de La Plata, Alumni doblegó a San Luis por 18 a 17, y en Don Torcuato, el Hindú Club venció a Regatas de Bella Vista por 21 a 19. En Victoria, Buenos Aires Cricket & Rugby Club derrotó al duro CUBA por 34 a 15.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: SIC 9, Belgrano Athlétic y Alumni 8; Buenos Aires 6; San Luis, CASI e Hindú 5; Newman 4, Champagnat 3, Atlético del Rosario 2, Regatas de Bella Vista y CUBA 1. En la próxima fecha se medirán SIC con Buenos Aires, CASI con Hindú, Champagnat con Newman, Regatas de Bella Vista con San Luis, CUBA con Belgrano, y Alumni con Atlético del Rosario.

Plaza2.jpg Las lluvias fueron un importante condicionante para poder ver un partido sin tantos errores y algo deslucido. Prensa Plaza

Síntesis:

Atlético del Rosario 18- Champagnat 18

Atlético del Rosario: Agustín Fernández, Jeremías Aime, Lisandro Dipierri, Matías Kremer, Octavio Capella, Lucas Malanos (c), Santiago Casals, Valentín Tumosa, Matías Savatierra, Guido Vidalle, Nicolás Casals, Pedro de Haro, Valentino Aime, Maximiliano Fiscella Nicoli y Pedro Bisio. Entrenadores. Alberto Alcaín, Leandro Dañil, Gonzalo Ferrari.

Champagnat: Tomás Distel, Fernando Rodríguez Pascarella, Alberto Adissi, Iñaki Ustariz, Santiago Escuti, Matías Alonso, Francisco Castelli, Matías Muniagurria, Martín Graciarena, Santos Panelo, Tomás Baca Castex, Tobías Imbrosciano (c), Tomás Cotter Daireaux, Simón Zapella y Gerónimo Tomasella. Entrenadores: Facundo Villanueva, Federico Domínguez, Fernando Guatieri y Máximo Galli.

Primer tiempo: 5' penal de Tobías Imbrosciano (CHA), 12' try de Jeremías Aime (AR), 18' try de Tomás Baca Castex convertido por Tobías Imbrosciano (CHA), 35' try de Tomás Baca Castex (CHA).

Segundo tiempo: 4' try de Jeremías Aime convertido por Pedro Bisio (AR), 30 y 35 penales de Pedro Bisio (AR), y 38' penal de Pedro Del Piano (CHA).

Amarilla: Santiago Casals a los 29' (AR).

Referee: Juan Maio

Cancha: Atlético de Rosario (Plaza Jewell).