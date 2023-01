Polémica en Francia por una crítica hacia Zidane

Le Graët aseguró que el futuro como entrenador de Zidane le importaba "un bledo" y que podía "hacer lo que quiera", ante un eventual interés de la Confederación de Fútbol Brasileño (CBF) por contratarlo como reemplazante de Tite.

"Zidane puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps", afirmó Le Graët.

Mbappé, en medio de sus vacaciones luego de ser el goleador de la Copa del Mundo, utilizó su cuenta oficial de Twitter para criticar al dirigente, de 81 años.

"Zidane es Francia, no se puede faltar al respeto a la leyenda así", publicó la estrella de París Saint Germain en un breve pero contundente mensaje.

Los principales medios franceses, como el diario deportivo L'Equipe, y la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, se sumaron a las críticas al presidente de la FFF que hoy tuvo que ofrecer sus disculpas.

"Quiero presentar mis disculpas por estas palabras que no reflejan en absoluto ni mi forma de pensar ni mi consideración por el jugador que era y el entrenador en que se ha convertido", expresó Le Graët en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Las declaraciones también tuvieron su efecto negativo en España ya que Real Madrid publicó un comunicado oficial en el que lamentó los dichos sobre "una de las más grandes leyendas del deporte mundial".

"Estas palabras suponen una falta de respeto hacia una de las figuras más admiradas por los aficionados al fútbol en todo el mundo y nuestro club espera una rectificación inmediata", remarcó el club madrileño, que también defendió a su delantero Karim Benzema.

"Admiro la carrera de Benzema, lamentablemente se lesionó y lo lamento. No me importa lo que diga la gente porque el plantel funcionó muy bien. Si Karim hubiera estado, no hubiéramos tenido a Giroud y quizás no hubiéramos marcado tantos goles", opinó Le Graët en el mismo diálogo con RMC Sport.

"Las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol son impropias de alguien que ostenta esa representación y se descalifican por sí mismas, como las que hace también sobre nuestro capitán Karim Benzema, actual Balón de Oro, campeón de la Liga de Naciones con Francia en 2021 y ganador de 5 Champions League, entre otros muchos títulos", remarcó la institución presidida por Florentino Pérez.

Le Graët conduce la FFF desde 2011 y tiene mandato hasta 2024 pero después de este escándalo su puesto también peligra por una denuncia por "acoso" y por comportamientos "inapropiados" presentadas por extrabajadores de la entidad.

El dirigente también perdió apoyo político por parte del presidente Emmanuel Macron. "Se le han cruzado los cables", dijeron desde el gobierno, según AFP, que señalaron "un nivel de consternación bastante elevado" tras las declaraciones de Le Graët.