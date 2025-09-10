Uno Santa Fe | Ovación | jadar

Poletti encabezó la primera ceremonia de premiación de los Jadar 2025 en Santa Fe

El intendente Juan Pablo Poletti participó de la entrega de medallas a los atletas que se consagraron en las distintas categorías de remo en los Juegos Jadar

10 de septiembre 2025 · 19:20hs
En el marco de los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025, el intendente Juan Pablo Poletti encabezó la primera ceremonia de premiación a los deportistas destacados de la jornada inaugural en Santa Fe. En esta ocasión, entregó las medallas de oro, plata y bronce a quienes integraron el podio en las categorías de remo.

• LEER MÁS: Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Luego de la premiación, el intendente subrayó el esfuerzo de los atletas y el compromiso de la gestión municipal y provincial con el desarrollo del deporte y la infraestructura de la ciudad: “Es satisfactorio ver el esfuerzo de los atletas que concluye en un premio”, expresó, y añadió: “Queremos que esto se traduzca en una competencia donde estemos en el primer plano. Santa Fe tiene grandes deportistas y es fundamental potenciarlos con un gobierno provincial y municipal”.

image

Poletti también destacó el trabajo realizado en la Costanera Este, acondicionada para ser sede de grandes eventos deportivos, y proyectó la preparación de la ciudad de cara a los Juegos Suramericanos 2026: “Nos comprometemos a tener la ciudad preparada, que la laguna esté bella, que el Puente Colgante se luzca y que tengamos la playa en condiciones”, afirmó, mencionando además el desarrollo de centros deportivos, pistas de atletismo y nuevos microestadios.

Destacada actuación santafesina en remo en los Juegos Jadar

La primera jornada de los Jadar 2025 en la Laguna Setúbal tuvo un desempeño sobresaliente de los deportistas locales. En la prueba de Single Peso Ligero Masculino, el santafesino Germán Amer, atleta del Club Regatas, obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 3 minutos y 30 segundos, subiendo al podio junto al porteño Santino Menin (Club Náutico Hacoaj) y al entrerriano Luciano Moreyra (Paraná Rowing Club).

image

Amer, visiblemente emocionado, manifestó su alegría por el resultado: “Siempre es hermoso poder plasmar lo que uno entrena día a día en un resultado. Me siento muy cómodo compitiendo acá, en casa”. Respecto a los próximos Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, el remero expresó su entusiasmo y su meta de superarse: “Vamos a buscar el primer puesto el año que viene”.

