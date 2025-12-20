Uno Santa Fe | Ovación | Ponce

Ponce y Blanco serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

El santafesino Alan Ponce del Club Colón peleará en la Federación Argentina de Box en Buenos Aires, mientras que el rafaelino Nicolás Blanco lo hará por el título argentino superligero.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 10:14hs
Alan Ponce de Rincón (derecha) peleará con el bonaerense Amaya en la FAB.

Este sábado 20 de diciembre, el estadio de la Federación Argentina de Box, ubicado en Castro Barros 75, se cierra la temporada de la Leyenda Continúa que organiza OR Promotions, con la presencia de dos púgiles santafesinos, ambos entrenados por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, el cual podrá disfrutarse por la pantalla de TyC Sports. En uno de los casos será por el título argentino en la categoría superligero.

En el caso de Alan Ponce del Club Atlético Colón, peleará en el cuadrilátero porteño frente al bonaerense Luciano Amaya a seis rounds en categoría superligero. El santafesino Bombadero Ponce de 23 años, 4-2-1 (2 KO) acusó en la balanza 61.900, mientras que su ocasional rival, que tiene 3-0 (2 KO) dio un peso de 62,300 Kg.

Ponce es oriundo de San José del Rincón, y en su única pelea en la presente temporada, la cual se concretó en Independiente de Santo Tomé, se impuso por KO a Julio César Tosoratto de la ciudad de San Guillermo en el sexto round, y el representante de Florencio Varela, en el mismo escenario superó por puntos a Gastón Fernando Rodríguez.

Para el púgil Sabalero, el año pasado realizó cuatro presentaciones, con tres triunfos, dos por puntos, uno por la vía rápida, y la restante la perdió por puntos en la ciudad de Venado Tuerto, frente a Franco Nicolás Ledesma. Ahora es una buena oportunidad para cerrar el año de la mejor manera, y ante uno de los lugares emblemáticos del boxeo argentino.

Carlos Lemos, DT de Ponce, sostuvo que "está muy bien entrenado, es responsable, serio, trabaja mucho en el gimnasio, es decir, que llega muy bien preparado. Se hizo el pesaje, y esperamos que pueda brindar una buena pelea ante un retador que no conocemos mucho, pero sabemos que es muy complicado. Igualmente confío mucho en Alan, y de lo que pueda hacer arriba del ring.

En otro de los duelos titulares de La Leyenda Continúa, el mismo estará protagonizado por uno de los grandes prospectos nacionales, Silio "El Zurdo" Vilte (13-0-0, 9 KO), quien arriesgará su flamante condición de campeón ante el experimentado salteño pero santafesino por adopción, Nicolás "Niko" Blanco (13-4-0, 2 KO).

El porteño con raíces salteñas, quien se coronó en agosto pasado ante el neuquino Andrés Panguilef, cerrará el año intentando mantener su legado, en vistas de una inminente proyección internacional en el corto plazo. Antes, deberá sortear al rafaelino, que intentará llegar a lo más alto por primera ocasión.

image
El rafaelino Nico Blanco (derecha) buscará el título argentino en la categoría superligero.

En el caso del púgil que tiene base en la ciudad de Rafaela, y que es entrenado por su padre Daniel Blanco con el apoyo de Carlos Lemos del Club Colón, acusó en la balanza un peso de 63,400Kg, mientras que su rival en la FAB dio un peso de 63,200 Kg. La pelea será a diez asaltos, y en la categoría superligero.

Más combates en la FAB porteña

Habrá un electrizante choque de superligeros, que tendrá como protagonista al riojano Sansón Rosa (30-1-0, 23 KO), quien intentará defender su título latino CMB y la posición en el ranking mundial. Su oponente será el duro campeón uruguayo y que aún mantiene su récord inmaculado, Juan Pablo Ilharregui (10-0-0, 5 KO), quien este año noqueó con contundencia y le quitó el invicto en el templo de Castro Barros 75 al bonaerense Diego Sánchez. El oriundo de Montevideo, dueño de un estilo muy agresivo, buscará el cuarto triunfo ante un oponente nacional.

Además, habrá un interesante cruce por el título átomo de la OMB, que se encuentra vacante. Por un lado, la ex retadora mundial, y ex monarca latina y argentina, la bonaerense Jennifer "Hormiga" Meza (9-4-1, 3 KO), quien vuelve a presentarse en el templo de Castro Barros 75, tras el gran combate que libró ante Verónica Ruiz.

Por el otro, la platense Agustina "Princesita" Vázquez (5-5-2, 1 KO), que a pesar de su juventud, ya cuenta con una gran experiencia a nivel internacional, y que justamente viene de conseguir el primer nocaut de su carrera el pasado 6 de diciembre en México. Sin duda, un choque más que interesante en la categoría más chica del profesionalismo (46,626 kg), donde la vencedora se pondrá a tiro de lograr una chance mundialista.

Ponce Blanco leyenda
