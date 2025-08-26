Uno Santa Fe | Ovación | TV Pública

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

El Gobierno Nacional confirmó que no comprará los derechos para televisar el Mundial 2026. La inversión para obtener los derechos era de siete millones de dólares

26 de agosto 2025 · 22:13hs
El Gobierno Nacional confirmó que la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026.

El Gobierno Nacional confirmó que la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026.

En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el Gobierno confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos de transmisión del torneo. Según lo comunicado oficialmente, “no se trata de una decisión política” sino de una decisión económica: se prefirió “no gastar siete millones de dólares en fútbol”.

La TV Pública no televisará el Mundial 2026

La resolución pone fin a una continuidad ininterrumpida de 51 años: desde Alemania 1974 el canal estatal había participado en la transmisión de la Copa del Mundo, aunque en 1970 la primera transmisión televisiva del Mundial en el país había sido realizada por un medio privado. En algunas ediciones la Televisión Pública fue el único canal que transmitió el torneo; en otras, como en 2022, accedió solo a una parte de los partidos. En 1998, además, su señal no alcanzó a cubrir todo el territorio por limitaciones de autorización.

El Gobierno aclaró que aún tiene tiempo hasta diciembre para revertir la decisión si lo considera oportuno. La medida se enmarca en una política de recortes en las erogaciones del Estado nacional y se suma a otras modificaciones recientes en los acuerdos de la emisora estatal: este año la Televisión Pública no transmitió el encuentro entre Argentina y Chile por las Eliminatorias de septiembre, por no haber llegado a un acuerdo con Torneos y Telefé. Asimismo, la emisora podría ser objeto de una auditoría en los próximos meses.

Como antecedente, la participación estatal en el Mundial de Qatar 2022 implicó desembolsos cercanos a 10 millones de dólares más los costos operativos por el traslado de una veintena de periodistas y técnicos a casi 14.000 kilómetros de distancia. A pesar de esos gastos, el balance de aquella edición fue positivo para el canal, que registró ingresos por publicidad equivalentes a 12 millones de dólares al tipo de cambio oficial. No obstante, generó polémica que cerca del 20% de esos ingresos provinieron de publicidad de fondos provinciales y de organismos o empresas públicas.

La decisión de no comprar los derechos para 2026 abre interrogantes sobre el acceso universal del público argentino al Mundial y sobre la estrategia comunicacional y presupuestaria del Estado de cara a los grandes eventos deportivos internacionales. Hasta diciembre el Gobierno puede reconsiderar, pero por ahora la cadena iniciada hace más de medio siglo por la Televisión Pública quedará interrumpida.

TV Pública Mundial Gobierno
Noticias relacionadas
Gustavo Quinteros es pretendido por Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón.

Colo Colo acelera para poder repatriar a Gustavo Quinteros

americup: que rival le puede tocar a argentina en cuartos de final

AmeriCup: qué rival le puede tocar a Argentina en cuartos de final

escandalo en lanus: la pareja de rodrigo castillo alento a river y trato de equipo chico al granate

Escándalo en Lanús: la pareja de Rodrigo Castillo alentó a River y trató de "equipo chico" al Granate

se abrio un expediente contra crystal palace por una polemica bandera

Se abrió un expediente contra Crystal Palace por una polémica bandera

Lo último

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Último Momento
Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Colón y Defensores de Belgrano

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Ataque a los cadetes del Liceo: para la querella están todos los elementos para que la condena de Kunz sea la prisión perpetua

Ataque a los cadetes del Liceo: para la querella están "todos los elementos" para que la condena de Kunz sea la prisión perpetua

Caso Mattioli: confirmaron que la causa por el accidente fatal en Santo Tomé irá a juicio oral y público

Caso Mattioli: confirmaron que la causa por el accidente fatal en Santo Tomé irá a juicio oral y público

Ovación
Talpone: Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar

Talpone: "Trabajamos para ver un Colón simple a la hora de jugar"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Lago: Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán

Lago: "Lo más importante fue el cambio de actitud con la llegada de Medrán"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná