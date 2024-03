"¿Por qué no van ellos allá?", la crítica de Mac Allister a los técnicos argentinos

Las declaraciones de Mac Allister se llevaron a cabo en respuesta a comentarios polémicos de algunos entrenadores locales que cuestionaron el nivel del Viejo Continente y enaltecieron al fútbol argentino.

El jugador argentino no dudó en cuestionar a los entrenadores que critican, pero no prueban suerte en el fútbol del Viejo Continente. Mac Allister señaló: "Si dicen que Guardiola y Klopp vengan a la Argentina, ¿por qué los técnicos que dicen eso no están en Europa? ¿Por qué no van ellos allá? No es tan fácil".