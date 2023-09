Portanova quiere ser competitivo ante Japón

"Venimos de un Mundial en el que no hemos podido ganar, pero sí competimos muy bien. Para mi es muy importante intentar jugar, esa es mi ideología. No me gusta meternos atrás, nosotros intentaremos competir y hacer nuestro juego, pese a que el seleccionado japonés es uno de los mejores del mundo", expresó Portanova en la conferencia de prensa previa al amistoso internacional.