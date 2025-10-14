Uno Santa Fe | Ovación | Banco

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Banco Provincial le ganó a El Quillá por 74-62, como visitante, para quedar a un paso de llegar a los cuartos de final del Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2025 · 08:32hs
Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

ASB

Este lunes se pusieron en marcha los Play-In del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. En condición de visitante, Banco Provincial superó a El Quillá para quedar a un paso de los cuartos de final. Este martes seguirá la acción en dos escenarios.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1

Lunes 13 de octubre

El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)

Martes 14 de octubre

21.30 Unión A vs. CUST A

21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors

Miércoles 15 de octubre

21.30 Unión B vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Miércoles 15 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. El Quillá

Jueves 16 de octubre

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)

Miércoles 22 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Unión B

Jueves 23 de octubre

21.30 CUST A vs. Unión A

Fuente: ASB

Banco El Quillá Prefederal
Noticias relacionadas
invitado de lujo: daddy yankee estuvo en el entrenamiento de la seleccion

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

el enojo del kily gonzalez con los hinchas de platense por los insultos a los jugadores

El enojo del Kily González con los hinchas de Platense por los insultos a los jugadores

argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante puerto rico en miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

union y otro paso en falso ante obera tc en el inicio de la liga nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Lo último

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Último Momento
Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Colón comenzó a cobrar por el pase de Forneris y busca regularizar los pagos al plantel

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Acuerdo Capital: habrá desvíos de tránsito por las obras en avenida Juan José Paso

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Una suboficial de policía, armada, se atrincheró junto a su hija de 10 años en su casa del barrio Las Flores

Ovación
Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Unión y otro paso en falso ante Oberá TC en el inicio de la Liga Nacional

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Comienza la disputa de la 8° fecha del Clausura Norberto Serenotti

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Invitado de lujo: Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos