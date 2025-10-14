Prefederal: Banco cambió el factor cancha ante El Quillá por los Play-In

Este lunes se pusieron en marcha los Play-In del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. En condición de visitante, Banco Provincial superó a El Quillá para quedar a un paso de los cuartos de final. Este martes seguirá la acción en dos escenarios.
Por Ovación
14 de octubre 2025 · 08:32hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1
Lunes 13 de octubre
El Quillá 62 (Luciano De Simone 15) - Banco Provincial 74 (Conrado Guini 20)
Martes 14 de octubre
21.30 Unión A vs. CUST A
21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors
Miércoles 15 de octubre
21.30 Unión B vs. Regatas (SF)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Miércoles 15 de octubre
21.30 Banco Provincial vs. El Quillá
Jueves 16 de octubre
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)
Miércoles 22 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Unión B
Jueves 23 de octubre
21.30 CUST A vs. Unión A
Fuente: ASB