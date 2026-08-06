Día del Veterinario en Argentina: ¿por qué se conmemora hoy?

Se trata de una fecha para reconocer la vocación, el compromiso y el rol esencial de quien se ocupa de la salud de los animales, el veterinario

El Día del Veterinario se celebra cada 6 de agosto en Argentina y se trata de una fecha que conmemora la creación de la primera carrera de Medicina Veterinaria en el país y en esta jornada se busca homenajear a quienes trabajan en campañas de vacunación, prevención de enfermedades y asistencia a animales de distintas especies.

La efeméride reconoce la labor de los profesionales que atienden a distintas especies , participan en campañas de vacunación y prevención de enfermedades , y aportan al sistema sanitario y a la producción agropecuaria del país.

Cada 6 de agosto se celebra el Día del Veterinario en Argentina, una fecha que reconoce la tarea de los profesionales dedicados al cuidado de la salud animal, la prevención de enfermedades y el control sanitario en distintos ámbitos.

El 6 de agosto de 1883 abrió la primera escuela de estudios superiores de la Argentina

Según un informe, el 6 de agosto de 1883, cuando se iniciaron los cursos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina en la localidad bonaerense de Llavallol y ese día, abrió sus puertas la que fue la primera escuela de estudios superiores de veterinaria de la Argentina.

La jornada también pone el foco en el aporte de la veterinaria a la salud pública, la producción agropecuaria y el bienestar de las mascotas, en un país donde la profesión tiene una presencia extendida tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

La labor de los veterinarios impacta de manera directa en la salud de las comunidades y en el fortalecimiento del sistema sanitario nacional, mientras que se trata de una profesión que fue evolucionando junto a las transformaciones sociales, tecnológicas y sanitarias, ampliando su campo de acción y reafirmando su importancia estratégica.

•LEER MÁS: Día del Animal: guía de cuidados esenciales para proteger a las mascotas de las bajas temperaturas

Por qué se celebra hoy el Día del Veterinario

El Día del Veterinario se celebra para recordar el inicio formal de la enseñanza universitaria en esta disciplina. La fecha remite a 1883, cuando Eduardo Olivera, agrónomo argentino formado en Francia, fundó el Instituto Agrícola Santa Catalina en la localidad bonaerense de Llavallol. Fue en ese predio donde, el 6 de agosto de ese año, se dictaron las primeras clases de veterinaria en el país.

En 1887 egresaron los primeros tres médicos veterinarios del país. Dos años después, el Congreso de la Nación reconoció al establecimiento como universidad y creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires, cuya sede quedó ubicada en La Plata. Este proceso marcó el nacimiento de la formación académica y profesional de los veterinarios argentinos y sentó las bases para el desarrollo de la profesión en todo el territorio.

En la actualidad, los veterinarios no solo cuidan la salud y el bienestar de los animales, sino que también desempeñan un rol clave en la salud pública, la producción de alimentos, el control de enfermedades zoonóticas, la investigación científica, el desarrollo sostenible y la educación.

La jornada busca homenajear a quienes trabajan en campañas de vacunación, prevención de enfermedades y asistencia a animales de distintas especies. Su labor impacta de manera directa en la salud de las comunidades y en el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

Desde entonces, quienes se desempeñan en este campo han ampliado su alcance, acompañando la evolución de la salud pública, la producción agropecuaria y la investigación científica en Argentina.

Este día también es una oportunidad para visibilizar el trabajo silencioso, pero fundamental de la profesión veterinaria, a la vez que esta jornada sirve para reflexionar sobre los desafíos actuales, el valor de la formación continua, la importancia del trabajo interdisciplinario y el rol de las instituciones en la defensa y promoción de la profesión.