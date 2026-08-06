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Sanjustino fue eliminado por 9 de Julio de la Copa Santa Fe

En el Coloso del Oeste, 9 de Julio goleó 3-0 al elenco de Sanjustino y consiguió el pasaje a las semifinales de la competencia provincial. Cristian Ludueña, Joaquín Salvucci y David Ramírez marcaron los goles rafaelinos.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 09:35hs
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Sanjustino fue goleado por 9 de Julio de Rafaela y eliminado de la Copa Santa Fe masculina.

Sanjustino fue goleado por 9 de Julio de Rafaela y eliminado de la Copa Santa Fe masculina.

Sanjustino fue derrotado de manera categórica por 9 de Julio de Rafaela y dejó la vara alta en la Copa Santa Fe, llegando hasta cuartos de final como único equipo de nuestra Liga Santafesina en llegar a dicha instancia. En un primer tiempo parejo, apareció un contragolpe efectivo del León que lo cerró Cristián Ludueña. En el complemento el gol de pelota parada de Joaquín Salvucci de cabeza, hizo cuesta arriba el juego para los de Molina, que a mitad del segundo tiempo, David Ramírez puso cifras definitivas. El Matador cierra un primer semestre que por primera vez en dos años no lo tiene con un título en su poder.

Sanjustino quedó eliminado de la Copa Santa Fe

Por los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2026, este miércoles por la noche en la ciudad de San Justo, 9 de Julio goleó 3-0 a Sanjustino. Cristian Ludueña, Joaquín Salvucci, David Ramírez, le dieron los goles al elenco conducido por Gabriel Acastello.

El encuentro comenzó con el total dominio del conjunto rafaelino. La diferencia de jerarquía en el juego se notó rápidamente y Sanjustino padeció los ataques por todos los costados.

Cerca de la media hora de juego, un ataque juliense por izquierda, llegó Cristian Ludueña y sacó un remate potente abajo cruzado, golazo para la ventaja 1-0 a favor de los visitantes. "El León" siguió controlando las acciones y tuvo otras oportunidades para aumentar en el marcador, pero la primera parte se cerró con la victoria parcial, por la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, Sanjustino mostró algo más de rebeldía e intentó romper el dominio juliense, pero "El 9" estuvo imparable volvió a la carga por más y Joaquín Salvucci estableció el 2-0, a los 19 minutos del complemento.

Totalmente "herido", el local fue por el descuento pero otra vez 9 de Julio fue letal y David Ramírez consiguió el tercero para los rafaelinos, en una noche con claridad futbolística notable para los visitantes.

De esta manera, 9 de Julio se metió en las semifinales y esperará por el ganador del cruce entre Unión de Santa Fe y Atlético Tostado.

Cuartos de final Copa Santa Fe

Sanjustino 0- 9 de Julio de Rafaela 3

-Miércoles 5/8, árbitro: Gastón Regenhardt (Liga Galvense)

Atlético Tostado vs. Unión de Santa Fe

-Sábado 15/8, 15 hs.

Newell´s de Rosario vs. Timbuense

-Jueves 20/8, 20 hs.

Los Andes de Alcorta vs. Rosario Central

-Domingo 23/8, 15

Sanjustino Copa Santa Fe 9 de Julio
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