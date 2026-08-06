La Copa Santa Fe fortalece el ciclismo con nuevas competencias de ruta y pista

La edición 2026 incorporará por primera vez la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista, que tendrá una fecha en Rafaela, y volverá a disputar en diciembre la clásica Santa Fe-Rosario de ruta

El gobierno provincial junto con la Federación Ciclista Santafesina y el apoyo de Lotería de Santa Fe, presentó las competencias de ciclismo que formarán parte de la edición 2026 de la Copa Santa Fe. Durante el acto se lanzaron oficialmente la segunda edición de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Ruta Santa Fe-Rosario y la primera edición de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista, dos propuestas que amplían la presencia de esta disciplina en el principal certamen deportivo provincial y generan nuevos escenarios para su desarrollo.

El vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, recordó que, al asumir, el gobernador Maximiliano Pullaro planteó que los recursos de Lotería debían destinarse a “apoyar el deporte santafesino”. En ese sentido, destacó la inversión que realiza la Provincia en la Copa Santa Fe: “Tomamos la decisión de darle continuidad y ampliarla a muchos más deportes porque fue una prioridad de esta gestión”.

Por su parte, el secretario de Deportes, Fernando Maletti, subrayó el crecimiento sostenido de la competencia: “Comenzamos con siete deportes y hoy contamos con catorce, que reúnen veinte disciplinas. Escuchamos a las federaciones y asociaciones que planteaban la necesidad de incorporar sus especialidades para darles mayor visibilidad. La Copa Santa Fe promueve el deporte y acerca estas disciplinas a toda la provincia. Que el ciclismo forme parte de esta propuesta jerarquiza aún más la competencia y fortalece su desarrollo”.

Santa Fe, protagonista del crecimiento del ciclismo

En relación con la prueba de ruta que se disputará sobre la autopista Santa Fe-Rosario, el presidente de la Federación Ciclista Santafesina, Luis Pieraccini, destacó la importancia de “volver a vivir una de las competencias más importantes del calendario nacional” y valoró el impulso del Gobierno Provincial para incorporar, además, la modalidad de pista en 2026. “Esperamos que sea el punto de partida para que el ciclismo santafesino vuelva a convertirse en el motor que la Argentina necesita para seguir creciendo en este deporte”, afirmó.

A su turno, el ciclista Jorge Luis Martínez calificó la temporada como “un año histórico y soñado” para quienes practican las distintas especialidades del ciclismo. “Gracias al Gobierno de la Provincia por hacer posible estas competencias”, señaló. Además, puso en valor las obras de infraestructura que se ejecutan con vistas a los Juegos Suramericanos 2026, especialmente el nuevo velódromo de Rafaela: “Es una infraestructura inédita para Santa Fe y ojalá marque el comienzo de nuevas generaciones de ciclistas que puedan representar a la provincia y al país en el máximo nivel”.

La Santa Fe-Rosario, una clásica que recuperó su lugar

La Copa Santa Fe de Ciclismo de Ruta Santa Fe-Rosario celebrará su segunda edición el próximo 13 de diciembre, después de que en 2025 la Provincia recuperará esta competencia histórica tras 21 años sin disputarse.Su regreso coincidió con el centenario de la primera edición y reunió a 175 ciclistas de 30 equipos de distintas provincias argentinas, además de delegaciones de Uruguay y Paraguay.

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial reafirma su apuesta por recuperar una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo santafesino, preservando un patrimonio deportivo e impulsando una competencia que convoca a deportistas de todo el país.

La pista se suma por primera vez a la Copa Santa Fe

La edición 2026 marcará el debut de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista, que se desarrollará en cuatro jornadas distribuidas en diferentes ciudades de la provincia. El calendario comenzará el 30 de agosto en Reconquista, continuará el 6 de septiembre en Esperanza, tendrá su tercera fecha el 27 de septiembre en Rosario y concluirá el 25 de octubre en Rafaela.

Participarán las categorías Élite-Junior masculina y Élite-Junior femenina. A lo largo de las cuatro fechas, las y los ciclistas acumularán puntos para definir a los primeros campeones y campeonas de la historia de esta nueva competencia provincial. Del lanzamiento también participaron la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; representantes de federaciones y clubes; y ciclistas.