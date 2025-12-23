Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

El piloto se quedó con el galardón por segunda vez en su historia como mejor deportista argentino del año.

El piloto Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, al tiempo que el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada acabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

Canapino obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, el piloto que se desempeña en la Fórmula 1.

Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables, ya que, a los 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Con una temporada para el recuerdo, Canapino llegó a 18 trofeos y desplazó a Juan María Traverso al segundo lugar para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.

Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.__IP__

El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, quienes le dedicaron unas emotivas palabras hacia su padre al momento de subir al escenario.En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González , campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

Todos los ganadores de los Premios Olimpia 2025