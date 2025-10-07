Uno Santa Fe | Colón | Colón

El trasfondo del rechazo de Espínola a la propuesta de Colón

Alberto Espínola rechazó el plan de pago y complicó el panorama financiero de Colón, que debe resolver antes del 15 de octubre para evitar una sanción de FIFA.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2025 · 09:15hs
El trasfondo del rechazo de Espínola a la propuesta de Colón

Prensa Colón

El conflicto entre Alberto Espínola y Colón sigue sin resolución y amenaza con generar consecuencias graves para la institución. El lateral paraguayo rechazó la propuesta de la dirigencia rojinegra para cancelar la deuda que mantiene con él, debido principalmente a las condiciones del plan de pago y al temor de que vuelva la dirigencia que lo contrató.

El motivo del rechazo del plan de pago de Colón

Según pudo saberse, Espínola consideró excesiva la cantidad de cuotas que ofreció Colón —entre seis y siete— y desconfía de que, en caso de que Tradición Sabalera gane las elecciones, con José Vignatti y José Alonso nuevamente al mando, pueda cobrar el dinero adeudado.

LEER MÁS: Colón paga caro el mal año y ahora se prepara para estar cuatro meses sin fútbol

El futbolista mantiene un fuerte resentimiento hacia esa conducción, ya que fue durante su gestión cuando se originó el conflicto que derivó en el fallo de FIFA y su posterior ratificación en el TAS.

Espínola sostiene que no percibió ningún pago durante el segundo semestre de 2023, y acusa al club de haber intentado presentar ante los organismos internacionales un contrato con cifras superiores a las reales, en un intento de que FIFA se hiciera cargo de parte de la deuda tras su lesión jugando para la selección paraguaya en las Eliminatorias Sudamericanas.

Un plazo que preocupa en el Brigadier López

El panorama para Colón es delicado: tiene tiempo hasta el 15 de octubre para saldar la deuda con el defensor, caso contrario quedará automáticamente inhibido por FIFA. La suma a cancelar asciende a 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos con un interés anual del 5%.

LEER MÁS: ¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Aunque el club espera recibir ingresos por las ventas de Leonel Picco a Platense y Alan Forneris a Racing, los tiempos de cobro no se alinean con la urgencia de este caso. Por eso, la actual conducción evalúa la posibilidad de tomar un préstamo bancario para cumplir con el pago en término y luego recuperar los fondos con las transferencias pendientes.

El fallo del TAS dejó a Colón sin margen de maniobra y con la obligación de resolver este conflicto financiero en cuestión de días. Mientras tanto, el caso Espínola vuelve a exponer los problemas económicos y contractuales que arrastra el club, en un 2025 signado por la incertidumbre deportiva y política.

Colón Alberto Espínola FIFA
Noticias relacionadas
a 30 anos de segurola y habana: el dia que colon fue testigo del regreso de maradona

A 30 años de "Segurola y Habana": el día que Colón fue testigo del regreso de Maradona

sequia alarmante: el deficit goleador que marco a colon

Sequía alarmante: el déficit goleador que marcó a Colón

colon bajo presion: alberto espinola rechazo la propuesta de pago

Colón bajo presión: Alberto Espínola rechazó la propuesta de pago

como quedo parado ezequiel medran en colon de cara al 2026

Cómo quedó parado Ezequiel Medrán en Colón de cara al 2026

Lo último

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Último Momento
Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Deportivo Madryn-Gimnasia (M), con día, horario y sede para la final por el ascenso

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Todo lo que dejaron los playoffs del Torneo Oficial

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Inscripción escolar: Santa Fe lanza un sistema digital para realizar el trámite

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

Ovación
Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Fin de una era: el santafesino Carlos Delfino anunció su retiro del básquet profesional

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Torneo Oficial A2: victoria de Macabi ante Almagro B

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Comunicado oficial de Boca sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

Garcés y Machuca, expectantes: la Federación de Malasia apelará ante la FIFA por las sanciones

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

La familia del Patón Bauza, ex-DT de Colón, reveló cómo enfrenta su dura enfermedad

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario