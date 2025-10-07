El trasfondo del rechazo de Espínola a la propuesta de Colón

Alberto Espínola rechazó el plan de pago y complicó el panorama financiero de Colón, que debe resolver antes del 15 de octubre para evitar una sanción de FIFA.

El conflicto entre Alberto Espínola y Colón sigue sin resolución y amenaza con generar consecuencias graves para la institución. El lateral paraguayo rechazó la propuesta de la dirigencia rojinegra para cancelar la deuda que mantiene con él, debido principalmente a las condiciones del plan de pago y al temor de que vuelva la dirigencia que lo contrató.

Según pudo saberse, Espínola consideró excesiva la cantidad de cuotas que ofreció Colón —entre seis y siete— y desconfía de que, en caso de que Tradición Sabalera gane las elecciones, con José Vignatti y José Alonso nuevamente al mando, pueda cobrar el dinero adeudado.

LEER MÁS: Colón paga caro el mal año y ahora se prepara para estar cuatro meses sin fútbol

El futbolista mantiene un fuerte resentimiento hacia esa conducción, ya que fue durante su gestión cuando se originó el conflicto que derivó en el fallo de FIFA y su posterior ratificación en el TAS.

Espínola sostiene que no percibió ningún pago durante el segundo semestre de 2023, y acusa al club de haber intentado presentar ante los organismos internacionales un contrato con cifras superiores a las reales, en un intento de que FIFA se hiciera cargo de parte de la deuda tras su lesión jugando para la selección paraguaya en las Eliminatorias Sudamericanas.

Un plazo que preocupa en el Brigadier López

El panorama para Colón es delicado: tiene tiempo hasta el 15 de octubre para saldar la deuda con el defensor, caso contrario quedará automáticamente inhibido por FIFA. La suma a cancelar asciende a 375.000 dólares más 12.859.500 pesos, ambos con un interés anual del 5%.

LEER MÁS: ¿Hará lo mismo Colón? Almagro le pidió disculpas a sus hinchas por la mala campaña

Aunque el club espera recibir ingresos por las ventas de Leonel Picco a Platense y Alan Forneris a Racing, los tiempos de cobro no se alinean con la urgencia de este caso. Por eso, la actual conducción evalúa la posibilidad de tomar un préstamo bancario para cumplir con el pago en término y luego recuperar los fondos con las transferencias pendientes.

El fallo del TAS dejó a Colón sin margen de maniobra y con la obligación de resolver este conflicto financiero en cuestión de días. Mientras tanto, el caso Espínola vuelve a exponer los problemas económicos y contractuales que arrastra el club, en un 2025 signado por la incertidumbre deportiva y política.