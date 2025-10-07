Unión se prepara para jugar en el "infierno" de Santiago del Estero ante Central Córdoba

Además de lo complicado que será Central Córdoba, en Unión toman nota de las altas temperaturas para la hora del partido de la fecha 12 en Santiago del Estero

Unión ya tiene puesta la cabeza en visitar a Central Córdoba el viernes, desde las 16.45, por la fecha 12 de la Zona A del Clausura. Tras la derrota ante Aldosivi, el Tate buscará una recuperación que le permita mantener la cercanía con los puestos de vanguardia y seguir demostrando que está ser cosa seria.

Además de medirse ante un Ferroviario que quiere estar en los playoffs y se hace fuerte en el estadio Alfredo Terrera, Unión deberá enfrentar un clima extremo que puede ser determinante.

Unión, con el calor como rival también en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 15 grados y una máxima de 37, por lo que para el horario del partido se esperan cerca de 35 grados. Este factor obliga al cuerpo técnico a pensar no solo en la estrategia de juego, sino también en la administración física de los jugadores.

calor santiago del estero Unión se prepara para jugar bajo un calor extremo ante Central Córdoba.

En la previa, la sensación es que será un “ infierno ” dentro del campo de juego, donde la intensidad y la concentración serán claves. El entrenador Leonardo Madeón viene trabajando al respecto, pero tampoco quiere que sea una excusa.

Además, Unión buscará aprovechar el partido para recuperar confianza colectiva después de la caída ante Aldosivi. Los futbolistas saben que sumar de a tres fuera de casa será fundamental para mantenerse cerca de los primeros lugares y reforzar la regularidad que necesitan en esta fase del torneo.

El encuentro se perfila como un desafío doble: derrotar a Central Córdoba y también al clima, en un partido donde cada decisión, cada cambio y cada pausa para hidratarse podría marcar la diferencia.