El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

El arquero de Colón, Tomás Paredes, se volvió mirado por una publicación en redes luego del último partido de la temporada ante CADU.

7 de octubre 2025 · 14:28hs
El sentido gesto del arquero de Colón que conmueve al país

En medio de una temporada olvidable para Colón, una historia cargada de humanidad y emoción se destacó por encima del resultado deportivo. En la despedida del Sabalero en la Primera Nacional ante CADU en el Brigadier López, el joven arquero Tomás Paredes protagonizó un gesto que recorrió el país y tocó el corazón en las redes.

Al momento de salir al campo de juego, Paredes lo hizo acompañado por una niña. A simple vista, parecía una de tantas escenas que suelen verse en el fútbol, pero detrás había una historia profunda y conmovedora. Esa pequeña era la hermana de su mejor amigo, quien falleció tiempo atrás tras dar pelea contra una enfermedad.

Horas después del partido, el propio arquero compartió en sus redes una publicación que explicó el significado del momento y que desató una ola de comentarios y reacciones. “Me pediste que cuide a tu hermana si perdías tu pelea. Y acá estoy, amigo mío, acompañando siempre desde donde puedo. Un beso al cielo, orejón. Espero que estés orgulloso de nosotros”, escribió Paredes, junto a algunas fotos de la emotiva salida al campo.

El mensaje se viralizó rápidamente, generando muestras de afecto, admiración y respeto de hinchas de todo el país. En una temporada difícil y con poco para celebrar, el gesto de Paredes recordó que el fútbol también puede ser un espacio de amor, memoria y amistad verdadera.

La dedicatoria de Tomás Paredes en Colón

Colón Colón Tomás Paredes
