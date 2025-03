Preocupación por el delicado estado de salud del Loco Gatti

El ex jugador del “Xeneize” venía atravesando momentos difíciles tras la pérdida de su esposa, Nacha, en el 2024, con quien compartió 54 años de vida. Por ello, sus allegados aseguraron que lo sucedido le afectó de forma notoria.

A su vez, en el 2024, fue victima del COVID-19 y, según se encargó de contarle a los medios, estuvo al borde de la muerte: "Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir".

La carrera del Loco Gatti

En su carrera, Gatti supo defender la camiseta de Boca, River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta. Fue en el “Xeneize” donde consiguió tener reconocimiento tras disputar 417 partidos con la camiseta azul y oro, convirtiéndose en el arquero con más presencia del club.

Supo conseguir la Copa Libertadores en 1977 y 1978, la Copa Intercontinental de 1977 y varios torneos locales entre 1976 y 1981.

Tras su retiro, formó parte de muchos programas mediáticos y se fue creando su propio personaje. A su vez, se destacó por tener declaraciones polémicas que surgían de su participación en el programa español El Chiringuito.

Actualmente, el “Loco” se encuentra acompañado de su hijo Federico, quien se encuentra en el país. Por otro lado, Lucas, el otro hijo de Gatti, debió viajar desde el exterior para ver a su padre.