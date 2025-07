Preocupantes declaraciones de Zverev tras su eliminación en Wimbledon

Tras la sorpresiva caída ante el francés Arthur Rinderknech, que representó una nueva decepción en un torneo de Grand Slam, Zverev confesó que “a veces me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental , lo llevo sintiendo desde después del Abierto de Australia”.

Sin embargo, aclaró que “estoy intentando encontrar maneras de salir de este atrolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”.

Y continuó: “Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí”.

Por último, reconoció que “me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente”.

El mal momento de Zverev reflejado en Wimbledon

Zverev tuvo una muy temprana explosión a nivel profesional, convirtiéndose rápidamente en el número 3 del mundo con solo 20 años, lo que lo posicionó como uno de los jugadores con mayor proyección y uno de los candidatos a dominar el tenis en los años siguientes.

Pero se vio ahogado por aquella presión y las constantes críticas, situación que podría estar generando este mal momento para Zverev, que hace pocos meses cumplió 28 años.