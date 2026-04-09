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Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

La Preselección Juvenil de la ASB concluyó este miércoles su tercera semana de preparación de cara al Interasociaciones

Ovación

Por Ovación

9 de abril 2026 · 15:52hs
Preselección Juvenil Masculina: el elenco de la ASB cerró otra semana de trabajos

El camino ya está en marcha y cada entrenamiento suma en la construcción de un equipo que busca ser protagonista. La Preselección Juvenil de la Asociación Santafesina (ASB) completó este miércoles su tercera semana de preparación, afinando detalles de cara al Interasociaciones de la categoría.

El certamen, que se disputará del 1 al 3 de mayo, tendrá como sede a la Asociación Cañadense, y aparece como el gran objetivo en el horizonte inmediato para este grupo de jóvenes talentos.

Bajo la conducción de Sebastián Puñet, acompañado por sus asistentes Valentín Rinaudo e Ignacio Bernardi, el plantel continúa con una rutina exigente, enfocada en consolidar una identidad de juego y fortalecer lo físico.

Lejos de bajar la intensidad, el cuerpo técnico ya diagramó lo que viene: la próxima semana habrá doble jornada de entrenamientos en el gimnasio Exequiel Cerati, ubicado en Rivadavia Juniors, donde el equipo buscará seguir creciendo.

ASB Preselección Interasociaciones
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