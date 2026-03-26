La Primera Nacional pondrá en marcha su fecha 7, una jornada especial atravesada por clásicos y duelos clave en la lucha por los playoffs y la permanencia. La actividad comenzará este viernes con tres encuentros, en un torneo que mantiene una marcada paridad en ambas zonas.
Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos
La jornada de clásicos se inicia este viernes con tres partidos y tendrá duelos tradicionales a lo largo del fin de semana en ambas zonas.
Por Ovación
26 de marzo 2026 · 15:29hs
Primera Nacional fecha 7: cásicos y emparejamientos
El viernes habrá doble función:
- Chaco For Ever vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el local necesitado de salir de la zona de descenso.
- San Martín de San Juan vs Racing de Córdoba, donde la visita buscará alcanzar la punta de la Zona A.
El sábado se destacan:
- Atlanta vs Ferro (15:00)
- Almagro vs Deportivo Morón (15:30)
- Almirante Brown vs Tristán Suárez (16:00)
- Colegiales vs San Miguel (20:00)
El domingo ofrecerá una jornada cargada, con partidos como:
- Los Andes vs Temperley (15:00)
- Nueva Chicago vs All Boys (15:30)
- Deportivo Madryn vs San Martín de Tucumán (16:00)
- Chacarita vs Estudiantes de Buenos Aires (16:00)
- Patronato vs Colón de Santa Fe (16:00)
- San Telmo vs Quilmes (16:00)
- Güemes vs Mitre (17:00)
- Deportivo Maipú vs Godoy Cruz (17:00)
- Gimnasia y Tiro vs Central Norte (17:30)
Con este panorama, la Primera Nacional se prepara para una fecha determinante, donde los clásicos y la lucha por los objetivos marcarán el pulso del campeonato.