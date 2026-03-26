Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos

La jornada de clásicos se inicia este viernes con tres partidos y tendrá duelos tradicionales a lo largo del fin de semana en ambas zonas.

La Primera Nacional pondrá en marcha su fecha 7, una jornada especial atravesada por clásicos y duelos clave en la lucha por los playoffs y la permanencia. La actividad comenzará este viernes con tres encuentros, en un torneo que mantiene una marcada paridad en ambas zonas.