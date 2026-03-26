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Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos

La jornada de clásicos se inicia este viernes con tres partidos y tendrá duelos tradicionales a lo largo del fin de semana en ambas zonas.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 15:29hs
Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos

La Primera Nacional pondrá en marcha su fecha 7, una jornada especial atravesada por clásicos y duelos clave en la lucha por los playoffs y la permanencia. La actividad comenzará este viernes con tres encuentros, en un torneo que mantiene una marcada paridad en ambas zonas.

Primera Nacional fecha 7: cásicos y emparejamientos

El viernes habrá doble función:

  • Chaco For Ever vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con el local necesitado de salir de la zona de descenso.
  • San Martín de San Juan vs Racing de Córdoba, donde la visita buscará alcanzar la punta de la Zona A.

El sábado se destacan:

  • Atlanta vs Ferro (15:00)
  • Almagro vs Deportivo Morón (15:30)
  • Almirante Brown vs Tristán Suárez (16:00)
  • Colegiales vs San Miguel (20:00)

El domingo ofrecerá una jornada cargada, con partidos como:

  • Los Andes vs Temperley (15:00)
  • Nueva Chicago vs All Boys (15:30)
  • Deportivo Madryn vs San Martín de Tucumán (16:00)
  • Chacarita vs Estudiantes de Buenos Aires (16:00)
  • Patronato vs Colón de Santa Fe (16:00)
  • San Telmo vs Quilmes (16:00)
  • Güemes vs Mitre (17:00)
  • Deportivo Maipú vs Godoy Cruz (17:00)
  • Gimnasia y Tiro vs Central Norte (17:30)

Con este panorama, la Primera Nacional se prepara para una fecha determinante, donde los clásicos y la lucha por los objetivos marcarán el pulso del campeonato.

Clásicos Primera Nacional
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