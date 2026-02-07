Uno Santa Fe | Santa Fe | San Lorenzo

Trasladan el sable corvo de San Martín a San Lorenzo, donde Milei se lo entregará a los Granaderos

La histórica arma del Libertador dejó el Museo Histórico Nacional y quedará bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo; la ceremonia central será esta tarde en el Campo de la Gloria, con presencia de autoridades nacionales y provinciales.

7 de febrero 2026 · 10:56hs
El histórico sable corvo del general José de San Martín ya inició su traslado para quedar bajo custodia permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo, en una ceremonia que tendrá su acto central este sábado a las 19 en el Parque Histórico Campo de la Gloria, en San Lorenzo, en el sur de la provinic de Santa Fe. El presidente Javier Milei encabezará el evento, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente local Leonardo Raimundo, en un escenario cargado de simbolismo para la historia militar argentina.

El retiro del arma se concretó a las 8.45 desde el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, donde quedará exhibida una réplica. La pieza original, uno de los objetos más emblemáticos vinculados al Libertador, pasará a resguardo del cuerpo fundado por el propio San Martín, reforzando su carácter de reliquia histórica y militar. El traslado se realiza bajo un fuerte operativo de seguridad y en el marco de una ceremonia oficial que busca resaltar el valor patrimonial y simbólico del sable.

El sable corvo había sido donado al museo por voluntad de Manuela Rosas a fines del siglo XIX, ingresando formalmente a la institución en 1898. A lo largo de su historia atravesó episodios de extrema tensión: fue robado en 1963 y nuevamente en 1965 por integrantes de la llamada Resistencia Peronista, hechos que marcaron su trayectoria como objeto cargado no solo de valor histórico, sino también político y emocional para la Argentina.

• LEER MÁS: Milei pasará el sable corvo de San Martín en San Lorenzo: "Es una interferencia del Ejecutivo muy seria"

