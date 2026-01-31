Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Por la 4° fecha de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora derrotó a Libertad, en el tie break como visitante. El domingo se vuelven a medir en el Andrés Meynet.

Ovación

Por Ovación

31 de enero 2026 · 10:00hs
Villa Dora volvió a ganar en tie break ante Libertad en San Jerónimo Norte.

Villa Dora volvió a ganar en tie break ante Libertad en San Jerónimo Norte.
Villa Dora y Libertad (SJN) volverán a jugar este domingo a las 19 en Santa Fe.

Villa Dora y Libertad (SJN) volverán a jugar este domingo a las 19 en Santa Fe.
 En un partidazo

 En un partidazo, los santafesinos lograron festejar en la Calderita por 3 a 2.

 

Se disputó el cuarto capítulo de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA. El choque entre los representantes de la Asociación Santafesina quedó para Villa Dora que se impuso ante Libertad de San Jerónimo Norte en el tie break. Por su parte, UVT le ganó a Obras en San Juan, y La Calera hizo lo propio con Lafinur y es el único puntero. El choque entre los elencos paranaenses fue para Rowing que superó a Echagüe en sets corridos. El domingo se concretarán las revanchas.

Villa Dora festejó en San Jerónimo Norte

En una calurosa noche y ante un gran marco de público, el choque entre los dos representantes de la Liga Nacional Masculina de Vóley quedó para Villa Dora sobre Libertad de San Jerónimo por 3 a 2. La escuadra de barrio Sargento Cabral se impuso en el tie break con parciales de 22-25, 25-23, 19-25, 25-17 y 15-9, con los arbitrajes de Maite Carelli y Pablo Pérez en un cotejo disputado en el estadio La Calderita de calle Moreno en esta pujante ciudad del departamento Las Colonias.

En San Jerónimo Norte, la victoria fue de Villa Dora, pero hay que dejar en claro que estaba para cualquiera de los dos. Fue un partido muy parejo, muy luchado, jugado con mucha intensidad, con dos equipos que tienen entrenadores conocidos, y que sin dudas, dejaron todo en la cancha, en una noche muy calurosa.

Villa Dora y Libertad (SJN) volverán a jugar este domingo a las 19 en Santa Fe.jpg
Villa Dora y Libertad (SJN) volverán a jugar este domingo a las 19 en Santa Fe.

Villa Dora y Libertad (SJN) volverán a jugar este domingo a las 19 en Santa Fe.

El primer set fue muy intenso, aunque arrancó mejor el local, pero merced a un buen bloqueo y una correcta definición Villa Dora lo dio vuelta y pasó a ganarlo 13 a 11. En un trámite peleado, jugado punto a punto, los anfitriones se recompusieron y terminaron ganando por 25 a 22. En el segundo chico hubo de todo, claro que en un contexto de paridad. Ninguno logró adueñarse de las acciones. Se fueron turnando en el marcador. Llegaron a estar 19 a 19, pero finalmente quedó en manos de los santafesinos por 25 a 23 por lo que todo quedó igualado 1 a 1.

En el tercer período se lo terminó llevando por muy poco los anfitriones que lograron ponerse 2 a 1, y en el cuarto fue Villa Dora, quien con eficiencia en defensa, le permitió ponerse 13 a 7. Los dirigidos por Diego Merli salieron en búsqueda del tie break y lo consiguieron La definición estaba para cualquiera, pero los santafesinos comenzaron ganando 8 a 4, tuvieron más finos, cometieron menos errores, y se lo terminaron llevando con claridad 15 a 9, y trayendo desde San Jerónimo Norte un triunfazo.

Villa Dora Calderita por 3 a 2.jpg
En un partidazo, los santafesinos lograron festejar en la Calderita por 3 a 2.

En un partidazo, los santafesinos lograron festejar en la Calderita por 3 a 2.

El próximo domingo 1° de febrero, a partir de las 19, en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, Villa Dora y Libertad de San Jerónimo Norte se medirán por la quinta fecha de la competencia con los arbitrajes de Daniel Vildoza y Pablo Gómez.

En la noche del viernes, en San Luis, La Calera derrotó a Lafinur por 3 a 0, mientras que Unión Vecinal de Trinidad derrotó por 3 a 2 a Obras de San Juan. Finalmente, en el estadio Luis Butta de la capital entrerriana, Paraná Rowing Club derrotó como visitante a Echagüe por 3 a 0.

Gimnasia y Esgrima cayó en Villa Constitución

En la ciudad cabecera del departamento Constitución, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe cayó ante Citta de Villa Constitución por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Sebastián Cagiao y Cristian Chunco. En el complejo ubicado en el kilómetro 2 de la ruta nacional 177, la victoria de los dueños de casa se registró con parciales de 25-16. 25-20 y 25-19. El elenco de 4 de Enero y Juan de Garay recibirá a Citta el próximo domingo a las 19 en el estadio Húngaro Crespi con los arbitrajes de Emiliano Gasser y Maite Carelli.

Síntesis: Libertad (SJN) 2-Villa Dora 3

Libertad de San Jerónimo Norte: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Augusto Moyano, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht (c), Felipe Santarelli, Mateo Imwinkelried y Jerónimo Falchini. DT: Estanislao Vachino.

Villa Dora: Adrián Gayoso (c), Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce y Joel Carlen. DT: Diego Merlí.

Cancha: la Calderita de San JerónimoÁrbitros: Maite Carelli y Pablo Pérez

Villa Dora San Jerónimo Norte Liga Nacional Masculina FeVA vóley
Noticias relacionadas
 Villa Dora no pudo con San Lorenzo de Almagro y cayó por 3 a 2 en Santa Fe.

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

Las chicas de Villa Dora jugarán de local dos cotejos por la Liga Argentina Femenina.

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

san lorenzo vs. central cordoba, por el torneo apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

Los nadadores realizaron un sprint demostrativo en Piedras Blancas sobre la costanera este de la ciudad de Santa Fe.

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Lo último

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Último Momento
San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

San Lorenzo vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

La AFA definió reglas claves de la Primera Nacional y Colón sigue expectante

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba ante el deterioro de las condiciones de vida

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba "ante el deterioro de las condiciones de vida"

Ovación
Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Villa Dora se trajo un triunfazo de San Jerónimo Norte

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Martín Carrizo, el santafesino que buscará nuevamente el podio

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Cruce de santafesinos en la segunda fecha de la Copa Federación

Los Pumas 7s cerraron la primera jornada en Singapur

Los Pumas 7's cerraron la primera jornada en Singapur

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único