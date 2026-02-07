Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tres polémicas, tres fallos adversos para Unión en el inicio del Apertura

Entre expulsiones y jugadas no sancionadas, Unión sufrió decisiones arbitrales controvertidas en sus primeras cuatro fechas del Apertura. El repaso.

7 de febrero 2026 · 10:50hs
El arranque de Unión en la Zona A del Torneo Apertura 2026 no solo estuvo marcado por resultados, sino también por situaciones arbitrales polémicas que complicaron al equipo santafesino y generaron un fuerte debate sobre la aplicación de las reglas.

Fecha 1: un inicio sin grandes emociones

En el empate 0-0 ante Platense en el 15 de Abril, el arbitraje de Pablo Echavarría pasó prácticamente desapercibido. El partido fue chato, con escasas emociones frente a los arcos y sin jugadas confusas ni predominio de la pierna fuerte. Un debut de torneo que no generó polémicas, pero tampoco oportunidades para lucirse.

Fecha 2: la expulsión que encendió la polémica en Unión

El primer gran episodio controvertido llegó en el choque con Lanús, cuando Valentín Fascendini tomó a Rodrigo Castillo y fue expulsado por último recurso tras la revisión del VAR. La acción se produjo lejos del arco defendido por Matías Mansilla, y muchos hinchas de Unión consideraron exagerada la sanción.

El árbitro Fernando Espinoza explicó la decisión a Sol Play: “Es una jugada de DOGSO, una oportunidad manifiesta de gol. Analizamos un posible fuera de juego y cuando se tiran las líneas, no hay offside. Tengo la defensa parada, un delantero lanzado en velocidad y eso me da las cuatro consideraciones para la expulsión”.

Según el reglamento, una DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity) se sanciona con roja y se evalúa considerando distancia al arco, dirección de la jugada, control del balón y posición de los defensores. Espinoza detalló que el atacante estaba en clara ventaja y que la falta interrumpió una acción clara de gol, justificando la expulsión sin amonestación previa.

Fecha 3: un penal ignorado

En la goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza, la polémica pasó desapercibida para muchos, pero hubo una situación clara: Nazareno Arasa no sancionó un penal a favor de Unión cuando Marcelo Estigarribia fue derribado dentro del área con pelota dominada. De haber sido cobrado, el marcador podría haber sido aún más cómodo para el Tatengue desde temprano.

Fecha 4: otro episodio en contra

Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, nuevamente la sensación fue que la suerte arbitral no acompañó a Unión.

El árbitro Andrés Merlos no sancionó, ni el VAR intervino, un pisotón de Horacio Tijanovich sobre Mauro Pittón, que claramente podría haber sido roja directa y cambiado el trámite del partido.

En apenas cuatro fechas, Unión ya acumuló tres jugadas polémicas en contra, que dejaron al equipo en desventaja y generaron cuestionamientos sobre el criterio arbitral y la interpretación del VAR. Mientras tanto, el Tatengue deberá centrarse en recuperar protagonismo y puntos, pese a las dificultades externas que condicionaron sus primeras presentaciones en el torneo.

