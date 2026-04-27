PSG recibe a Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions

Paris Saint Germain (PSG) de Francia recibirá este martes, desde las 16, a Bayern Munich de Alemania por la ida de las semifinales de la Champions League

Paris Saint Germain ( PSG ) de Francia recibirá este martes a Bayern Munich de Alemania, por la ida de las semifinales de la Champions League , en el que será un verdadero choque de candidatos en el torneo de clubes más importante de Europa.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes, se podrá ver a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del suizo Sandro Schärer.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, se metió en las semifinales luego de terminar undécimo en la fase regular, para luego eliminar en los playoffs, octavos y cuartos de final al Mónaco de Francia (5-4), al Chelsea (8-2) y al Liverpool de Inglaterra (4-0).

De esta manera, el equipo francés que tiene como gran figura al extremo galo Ousmane Dembélé llegan a esta instancia como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título y así conseguir el bicampeonato. Pero no la tendrán para nada fácil, ya que del otro lado estará el Bayern Munich, el gigante bávaro que va por su séptima consagración en la Champions League.

El Bayern Múnich, que tiene como director técnico al belga Vincent Kompany, fue el segundo mejor equipo de la primera fase, por lo que una vez finalizada clasificó directamente a los octavos de final. En dicha instancia aplastaron al Atalanta de Italia con un global de 10-2.

Sn embargo, la prueba de fuego llegó en los cuartos de final, donde debieron medirse con el Real Madrid de España. Allí, el equipo alemán pudo sacar adelante una serie durísima en la que se terminó imponiendo por 6-4, producto de los triunfos 2-1 como visitante y 4-3 en condición de local.

En la otra semifinal, que tendrá como protagonistas al Atlético Madrid de España y al Arsenal de Inglaterra, el encuentro correspondiente a la ida se llevará a cabo en la capital española este miércoles a las 16.

El cronograma y horarios de las semifinales de la Champions League

Martes 28/4:

PSG (FRA) - Bayern Munich (ALE) a las 16

Miércoles 29/4:

Atlético Madrid (ESP) - Arsenal (ING) a las 16

Martes 5/5:

Arsenal (ING) - Atlético Madrid (ESP) a las 16

Miércoles 6/5:

Bayern Múnich (ALE) - PSG (FRA) a las 16