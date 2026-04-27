Incertidumbre por el cierre de Bahco: sin acuerdo, la empresa ratifica el fin de la producción en Santo Tomé

Tras una nueva reunión paritaria sin propuestas por parte de la firma, el conflicto entró en una fase crítica. La planta funcionará de forma parcial solo por tres meses hasta agotar insumos, mientras la UOM define medidas de fuerza.

El conflicto laboral en la planta de Bahco , ubicada en la ciudad de Santo Tomé, parece haber ingresado en un callejón sin salida. Luego de una nueva instancia de negociación entre los representantes de la firma, el gremio y las autoridades, el resultado fue nulo: la empresa mantuvo firme su postura de cesar la fabricación de herramientas en la localidad, sin presentar alternativas que permitan vislumbrar la continuidad de los puestos de trabajo.

La falta de propuestas concretas por parte de la dirección de la compañía generó un fuerte malestar en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) . Ante la ratificación del cierre productivo, el sindicato convocó a una reunión urgente con el cuerpo de delegados para analizar el escenario y determinar qué medidas de acción directa se tomarán en defensa de los operarios.

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La situación se vuelve aún más hermética debido a que la causa pasó a reserva, una medida judicial que restringe la publicidad de los detalles del expediente y las actas de las reuniones.

El cierre no será inmediato

No obstante, se conoció que el cese total no será inmediato. La planta continuará operando bajo un esquema de funcionamiento parcial, con el objetivo de procesar la materia prima remanente. Según las estimaciones actuales, los insumos disponibles alcanzarían para sostener este nivel de actividad por un plazo aproximado de tres meses. Este período de gracia asoma como la última ventana de tiempo para intentar una mediación que evite el desmantelamiento de uno de los polos industriales más emblemáticos de la región.

El clima entre los empleados es de máxima tensión y vigilia. Con el reloj corriendo y los insumos agotándose, el futuro de las familias vinculadas a Bahco depende ahora de la capacidad de presión del gremio y de una eventual intervención política que logre torcer la decisión de una empresa que, por ahora, parece tener el destino de su planta santotomesina sentenciado.