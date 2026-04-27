Uno Santa Fe | Santa Fe | Bahco

Incertidumbre por el cierre de Bahco: sin acuerdo, la empresa ratifica el fin de la producción en Santo Tomé

Tras una nueva reunión paritaria sin propuestas por parte de la firma, el conflicto entró en una fase crítica. La planta funcionará de forma parcial solo por tres meses hasta agotar insumos, mientras la UOM define medidas de fuerza.

27 de abril 2026 · 18:16hs
Incertidumbre en Bahco: sin acuerdo

gentileza

Incertidumbre en Bahco: sin acuerdo, la empresa ratifica el cierre de producción en Santo Tomé

El conflicto laboral en la planta de Bahco, ubicada en la ciudad de Santo Tomé, parece haber ingresado en un callejón sin salida. Luego de una nueva instancia de negociación entre los representantes de la firma, el gremio y las autoridades, el resultado fue nulo: la empresa mantuvo firme su postura de cesar la fabricación de herramientas en la localidad, sin presentar alternativas que permitan vislumbrar la continuidad de los puestos de trabajo.

La falta de propuestas concretas por parte de la dirección de la compañía generó un fuerte malestar en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante la ratificación del cierre productivo, el sindicato convocó a una reunión urgente con el cuerpo de delegados para analizar el escenario y determinar qué medidas de acción directa se tomarán en defensa de los operarios.

LEER MÁS: Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

La situación se vuelve aún más hermética debido a que la causa pasó a reserva, una medida judicial que restringe la publicidad de los detalles del expediente y las actas de las reuniones.

El cierre no será inmediato

No obstante, se conoció que el cese total no será inmediato. La planta continuará operando bajo un esquema de funcionamiento parcial, con el objetivo de procesar la materia prima remanente. Según las estimaciones actuales, los insumos disponibles alcanzarían para sostener este nivel de actividad por un plazo aproximado de tres meses. Este período de gracia asoma como la última ventana de tiempo para intentar una mediación que evite el desmantelamiento de uno de los polos industriales más emblemáticos de la región.

El clima entre los empleados es de máxima tensión y vigilia. Con el reloj corriendo y los insumos agotándose, el futuro de las familias vinculadas a Bahco depende ahora de la capacidad de presión del gremio y de una eventual intervención política que logre torcer la decisión de una empresa que, por ahora, parece tener el destino de su planta santotomesina sentenciado.

Bahco cierre producción Santo Tomé fabricación
Noticias relacionadas
Cara la jodita: la reacción del primer padre notificado por el costo del operativo por amenazas a escuelas

"Cara la jodita": la reacción del primer padre notificado por el costo del operativo por amenazas a escuelas

Desvíos de tránsito por las obras del nuevo puente en la cabecera Santo Tomé 

Desde Vialidad provincial prevén que el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé estará terminado en febrero de 2027

colectivo linea de noche

Las empresas de colectivos suspendieron la reducción del servicio nocturno prevista para esta semana en Santa Fe

Una app del gobierno de Santa Fe para una navegación segura para los menores

Santa Fe lanza una app para evitar el acceso de chicos a apuestas ilegales y contenidos violentos

Lo último

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Del Blanco, sincero en Unión: Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más

Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Último Momento
Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Unión logró un valioso empate, pero aún no logró sellar su clasificación a los playoffs

Del Blanco, sincero en Unión: Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más

Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra la costa en zona de islas

Un barco fuera de control en el río Paraná chocó contra la costa en zona de islas

Captación ilegal de juego: imputaron al influencer santafesino Aaron Trioni y este martes definirán si quedará en prisión

Captación ilegal de juego: imputaron al influencer santafesino Aaron Trioni y este martes definirán si quedará en prisión

Ovación
Del Blanco, sincero en Unión: Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más

Del Blanco, sincero en Unión: "Hicimos méritos para empatarlo y quizás llevarnos algo más"

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Así quedó Unión en la lucha de la zona A por meterse en los playoffs

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica