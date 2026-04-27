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Verón redobla la apuesta y tensa la cuerda con AFA: "No sé si quiero reconciliarme"

Lejos de bajar el tono, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, dejó en claro que el conflicto con la actual conducción de AFA

27 de abril 2026 · 17:42hs
Verón redobla la apuesta y tensa la cuerda con AFA: No sé si quiero reconciliarme

No hay tregua. Y, por ahora, tampoco intención de que la haya. Juan Sebastián Verón volvió a pararse firme en un conflicto que sigue haciendo ruido en el fútbol argentino y dejó una frase que marca el clima: no está claro que quiera recomponer el vínculo con la AFA.

La disputa, que se encendió meses atrás tras una votación cuestionada por Estudiantes —y que terminó con Rosario Central consagrado—, sigue latente. Y lejos de diluirse con el paso del tiempo, parece profundizarse. Juan Sebastián Verón sigue pensando lo mismo de AFA.

Verón, al hueso contra la gestión de AFA

En una entrevista con Leo Montero en TN, el mandatario del Pincha no eligió el camino diplomático. “Se llegó a un punto en el que no sé si quiero reconciliarme, pero sí que esto cambie”, disparó, dejando en evidencia que el problema no es solo un episodio puntual, sino una diferencia de fondo.

Aunque no lo mencionó directamente, el mensaje tuvo un destinatario claro: Claudio Tapia. Verón habló de modelos opuestos, de visiones incompatibles sobre cómo se conduce el fútbol local. “Estamos en lugares distintos. Y vamos a estar siempre”, aseguró.

Más que una pelea circunstancial, lo que expone el exmediocampista es una grieta estructural. No se trata solo de una votación discutida, sino de una forma de entender el poder, la gestión y el rumbo del deporte.

Así, el escenario queda planteado sin medias tintas: de un lado, Verón sosteniendo su postura sin intención de retroceder; del otro, una AFA que sigue bajo cuestionamiento. Y en el medio, un conflicto que, lejos de cerrarse, parece recién empezar a escribir sus capítulos más duros.

AFA Verón Estudiantes
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