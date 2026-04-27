El abogado Aldo Regali confirmó que ya presentaron el recurso contra la quiebra dictada en Rafaela. Cuestionan que el Consejo de Administración no tenía facultades para solicitarla y apuntan a la asamblea del 30 como instancia decisiva.

Extrabajadores y proveedores apelan la quiebra de SanCor: se viene una asamblea que podría frenar la decisión judicial

Un grupo de extrabajadores, productores y proveedores de SanCor presentó una apelación contra la quiebra dictada por la Justicia de Rafaela , en una causa que ahora suma un nuevo capítulo con la mirada puesta en la asamblea del próximo 30 de abril.

El abogado del sector, Aldo Regali, confirmó que el recurso ya fue ingresado: “Ya hemos apelado" . La presentación apunta directamente contra la resolución del juez, que dispuso la quiebra de la cooperativa antes de la realización de la asamblea extraordinaria.

Cuestionamientos al fallo y al rol del Consejo

Regali planteó que la decisión judicial se basó en una interpretación errónea sobre las facultades del Consejo de Administración. “El Consejo solo puede administrar, pero no puede disponer. No puede pedir la quiebra sin el aval de los asociados”, afirmó.

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En esa línea, calificó la resolución como “una aberración absoluta”, al considerar que contradice la normativa vigente para cooperativas. Según explicó, los verdaderos dueños de SanCor son los asociados, quienes deberán expedirse en la asamblea convocada para el 30 de abril.

Una asamblea que puede cambiar el escenario

El abogado remarcó que la asamblea se realizará de todos modos y será determinante. “Son los dueños los que van a decidir. No puede el juez declarar la quiebra sin ese aval”, insistió.

Incluso, advirtió sobre un posible conflicto institucional si los asociados rechazan la quiebra: “¿Qué va a hacer el juez ahí?”, planteó, al tiempo que recordó que la apelación será revisada por la Cámara.

Además, señaló otras irregularidades en el proceso, como la falta de intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el escaso protagonismo de la sindicatura.

Plan de salvataje en paralelo

En paralelo a la disputa judicial, el sector impulsa un plan de salvataje que busca evitar la liquidación de la empresa. La propuesta contempla la creación de una sociedad anónima, con canje de deuda por acciones para los acreedores, y la conformación de un fideicomiso que garantice el pago a productores.

“Se mantiene en pie el salvataje”, aseguró Regali, quien anticipó reuniones con autoridades provinciales para avanzar en esa alternativa.

Definiciones en el corto plazo

El escenario sigue abierto en múltiples frentes: por un lado, la Cámara deberá analizar la apelación; por otro, la asamblea del 30 podría redefinir el rumbo institucional de la cooperativa.

En ese contexto, Regali insistió en que el proceso se aceleró de manera inesperada: “En menos de quince días pasó todo esto”, señaló, al tiempo que remarcó que la discusión de fondo sigue siendo la continuidad de SanCor dentro del marco concursal y no su liquidación definitiva.