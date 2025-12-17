Uno Santa Fe | Ovación | PSG

PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

Flamengo buscará cortar con la hegemonía de los clubes europeos, cuando desde las 14 enfrente al PSG, por la final de la Copa Intercontinental.

17 de diciembre 2025 · 09:29hs
PSG y Flamengo definen la Copa Intercontinental en Qatar

El PSG (Paris Saint-Germain y Flamengo) se enfrentarán por la final de la Copa Intercontinental este miércoles en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, Qatar. El encuentro se disputará a partir de las 14:00 (hora argentina), con el arbitraje de Ismail Elfath.

El vigente campeón de la Champions League buscará sumar un nuevo título internacional en Oriente Medio, mientras que el conjunto brasileño intentará devolver el trofeo al continente sudamericano luego de más de una década y estirar su histórico presente con una nueva consagración.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a la definición en un buen momento futbolístico, con una racha de tres partidos sin derrotas y ocupando el segundo lugar en la Ligue 1, apenas un punto por detrás del Lens.

En el plano internacional, el PSG transita la fase de liga de la Champions como campeón defensor y se mantiene entre los protagonistas. De levantar el trofeo, el club parisino se convertiría en el primero de Francia en conquistar la Copa Intercontinental.

Del otro lado aparece un Flamengo que vive semanas soñadas. El conjunto carioca acumula siete partidos sin derrotas y viene de consagrarse en cuatro competencias distintas: la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Con la ilusión de sumar su quinta estrella consecutiva, el “Fla” buscará cortar una racha de trece años sin títulos intercontinentales para América, desde la consagración de Corinthians en 2012, y repetir la hazaña lograda en 1981, cuando se coronó campeón del mundo tras vencer al Liverpool por 3-0.

Las probables formaciones y otros datos del partido

PSG: Matvey Safonov; Lucas Hernández, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery, Ruiz; Vitinha, Quentin Ndjantou, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Everton, Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Copa Intercontinental - Final

Estadio: Áhmad bin Ali, Rayán (Qatar)

Árbitro: Ismail Elfath

Hora: 14.00 / TV: DSports

PSG Copa Intercontinental Flamengo
