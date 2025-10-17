Uno Santa Fe | Ovación | Pucará

Pucará se quedó con el clásico en el Clausura Chijí Serenotti

En otro adelanto de la 8° fecha del Clausura de Liga Santafesina, Sportivo Guadalupe perdió el invicto frente a Pucará al caer por 2 a 1 en el predio Nery Pumpido

17 de octubre 2025 · 08:17hs
fotos gentileza Fútbol de Santa Fe.

Avanza la octava fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina, en el cual se produjo el clásico interzonal, el cual derivó en la pérdida del invicto por parte de Sportivo Guadalupe. El equipo del Flaco Adalberto Tobaldo cayó ante Pucará por 2 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Córdoba.

Victoria de Pucará en el clásico ante Sportivo Guadalupe

Los goles del Cacique, que ya se encuentra descendido, llegaron por intermedio de Nahuel Machado en dos oportunidades, mientras que había empatado transitoriamente Facundo Dándolo para Sportivo Guadalupe. Fueron expulsados Nicolás Jovellano en los anfitriones, y Mateo Rossi en el Cacique de barrio Transporte.

En la división reserva, Sportivo Guadalupe, con goles de Juan Pablo Albornoz, y dos de Geremías Zalazar, derrotó a Pucará por 3 a 0. En la próxima fecha, la novena del Clausura liguista, por la Zona 1, Pucará visitará al puntero Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que por la Zona 2, Sportivo Guadalupe, visitará a Sanjustino en barrio Mataderos.

El capítulo ocho del Clausura tuvo otros dos cotejos adelantados. El martes pasado, en el predio Nery Pumpido, Colón de San Justo goleó a Unión por 6 a 0 con goles de Lautaro Fagioli, Mauricio del Giúdice, Claudio Albarracín, dos de Franco Jomini y Alejandro Ojeda. El miércoles por la noche, en el estadio Rafael Batres, Sanjustino se impuso por 1 a 0 a Colón de Santa Fe con un gol de Alexis Camargo.

Sportivo Guadalupe perdi&oacute; el invicto pero se mantiene como l&iacute;der de la zona 2 del Clausura.

Sportivo Guadalupe perdió el invicto pero se mantiene como líder de la zona 2 del Clausura.

El sábado 18 de octubre se completará la programación de la fecha ocho con los siguientes cotejos: desde las 16 jugarán Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Academia Cabrera con Independiente, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson con Ciclón Norte, Nacional con Vecinal Gálvez, y Newell´s con Cosmos. A las 16.30, Universidad jugará en Colonia San José con Nobleza de Recreo, y a las 17, en Independiente de Santo Tomé, El Quillá enfrentará a La Perla del Oeste.

Síntesis

Sportivo Guadalupe 1- Pucará 2

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Agustín Palombarini, Máximo Morgans, Francisco Vera, Leonardo Dalessandro, Luis Díaz, Mauricio Kinkela, Nicolás Jovellano, Leandro Ledesma, Facundo Dandolo y Francisco Serrano. DT: Adalberto Tobaldo.

Suplentes: Lucas Márquez, Ayrton Brussa, Maximiliano Galeano, Guillermo Previale, Tomás Galiano y Germías Zalazar.

Pucará: Geremías Aguilera, Andrés Torres, Edgardo Vezzali, Matías Ferraras, Mateo Rossi, Juan Mendoza, Arian García, Joaquín Quiroz, Nahuel Manchado, Juan Sánchez y Dylan Olivares. DT: Diego Lencina.

Suplentes: Tomás Gandini, Matías Heredia, Matías Farías, Nahuel Ávila, Franco Rossi, Lucas Franco y Junior Anturre.

Goles: Nahuel Machado x 2 (P), Facundo Dándolo (SG).

Expulsados: Nicolás Jovellano (SG), Mateo Rossi (P).

Árbitro: Carlos Córdoba

Cancha: predio Nery Pumpido

-Posiciones

-Zona 1: Colón (SJ) 22, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Pucará y Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla del Oeste 14; Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.

