El conjunto germano sumó 11 puntos, los mismos que el equipo de Xavi Hernández y que el seleccionado griego, pero terminó puntero por mejor diferencia de gol

La Selección de Alemania se impuso por 5 a 0 ante los Países Bajos para cerrar el grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, por lo que clasificó a los cuartos de final del certamen.

En un partido que se disputó en el estadio Olímpico de Berlín, el equipo local se impuso con los tantos de Derry Scherhant y un doblete de Florian Wirtz, además de los goles de Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda.

El triunfo y la abultada diferencia en el marcador le garantizaron el primer puesto al elenco que dirige Jurgen Klopp, que terminó como líder con la misma cantidad de puntos que su rival de turno y Grecia, mientras que Serbia quedó en el último puesto sin sumar unidades.

Klopp consiguió su primer éxito desde que está al mando del seleccionado alemán, del que se hizo cargo tras el flojo Mundial 2026 del conjunto que entonces dirigía Julian Nagelsmann, y cerró la fase de grupos de la Nations League en el primer puesto.

El primer gol del partido llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el extremo Derry Scherhant recibió por el costado izquierdo del área grande, se perfiló de diestro y sacó un bombazo al ángulo izquierdo del arquero Bart Verbruggen.

Ya en la segunda parte, a los 14 minutos Florian Wirtz controló sobre el borde del área grande, amagó para acomodarse con la pierna zurda y puso la pelota lejos del alcance del guardameta rival, por el segundo palo.

Luego de que Schlotterbeck convierta de cabeza cinco minutos después, Brajan Gruda desbordó por derecha a pura gambeta y metió un pase atrás para la aparición de Wirtz, que sacó un remate alto dentro del área chica y marcó el 4-0.

En 31 minutos del complemento, el propio Gruda aprovechó el rebote de un remate previo de Scherhant, que había pegado en el palo, y definió de primera para sentenciar la goleada.

Tras el cierre de la etapa de grupos, el cuadro de cuartos de final se determinará a partir de un sorteo, que se realizará el viernes 20 de noviembre y dividirá a los equipos en dos bombos, según hayan ganado o escoltado su grupo. Además, los clubes que hayan compartido zona no se pueden cruzar.

Entre los ganadores de su grupo están Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal, mientras que los clasificados con el segundo puesto de cada zona son Bélgica, Países Bajos, España y Dinamarca.