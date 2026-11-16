El ruso quedó en el primer lugar del grupo B, compartido con Carlos Alcaraz. Venció en sets corridos al tenista italiano

El tenista ruso Daniil Medvedev (5°) derrotó en sets corridos al italiano Flavio Cobolli (6°) en la primera fecha de las ATP Finals , el certamen que cierra la temporada en el circuito tenístico y que es disputado por los ocho jugadores que más puntos lograron sumar en el año.

En el torneo que se disputa en Turín, en el estadio italiano Palasport Olimpico, el ex número 1 del mundo ganó por 7-6 (4) y 6-3, tras una hora y media de partido.

Así, en un torneo cuya característica es disputarse bajo el formato “Round Robin”, una fase de grupos, Medvedev comparte la punta de la zona B con el español Carlos Alcaraz, con un punto cada uno producto del triunfo, por encima de Frances Tiafoe y Cobolli, que cerraron la jornada sin unidades.

Por otro lado, en el grupo A, el flamante número 1 del ranking ATP, Alexander Zverev, es el líder de la zona junto a Ben Shelton, seguidos por Arthur Fils y Rafael Jódar, en un certamen que cuenta con la baja por lesión del italiano Jannik Sinner.

Medvedev pudo sacar ventaja de la diferencia de experiencia frente a su rival y se mantuvo con vida en un primer set parejo en el que lució menos, pero fue inteligente para subir a la red y aprovechar los errores del italiano.

En un primer parcial en el que no logró aprovechar cinco puntos de quiebre y llegó al tie-break, el ruso se quedó con cuatro puntos con el servicio de su rival en la instancia de desempate y cerró el set con una derecha cruzada, que Cobolli no pudo devolver por encima de la red.

Ya en el segundo set, Daniil Medvedev continuó jugando puntos largos y devolviendo para ponerse a la expectativa de los errores del italiano, que no pudo pasar la red con un revés paralelo y sentenció su suerte.