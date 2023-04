Puñet: "Ante San Lorenzo hay que salir con el cuchillo entre los dientes"

El DT de Unión, Sebastián Puñet, empezó a palpitar el partido de este sábado frente a San Lorenzo, clave en la lucha por no jugar el playout de Liga Nacional

Sebastián Puñet, entrenador del equipo rojiblanco, charló con radio Gol 96.7 y en el inicio, en referencia al juego contra Boca, reconoció que “hicimos un buen trabajo, tuvimos problemas con el rebote, esa capacidad física del rival nos llevó a su lado, teníamos un objetivo que no nos saquen de la cancha. Al final lo destapó Mainoldi, lo controlamos durante 35 minutos”.

Más adelante, apuntó: “Siempre fuimos abajo, hubo generación de juego, se compitió de igual a igual, desde la consolidación nuestra lo logramos, no alcanza porque no ganamos. El sábado tenemos que ir con los argumentos que fuimos de visitante. Fuertes, duros, depende de nosotros”.

No hay duda que el cotejo de este sábado ante San Lorenzo es vital (Unión ganó 90-79 en Santa Fe y ambos están con récord 7/29). Así también lo subrayó el joven entrenador, al decir que “estamos encausados en el objetivo de no jugar el playout, para eso, por más que no se gane, necesitamos consolidar el bloque defensivo, nuestro ataque, tenemos promedios de 13 recuperos, nos falta el boxout, con 7 pérdidas, algo que bajamos”.

En la parte final, soslayó: “Hay que ir convencidos de que por este camino nos va a dar el triunfo, San Lorenzo se puso agresivo, debemos hacer ajustes en situaciones defensivas, tuvimos 8 días de preparación, más allá de jugar con Peñarol y Boca, no nos tienen que correr, evitar pérdidas, le sacamos varios puntos al rival, nos tenemos que hacer fuertes en nuestro tablero y salir con el cuchillo entre los dientes".