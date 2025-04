Qué dijo Chiqui Tapia para avalar el formato con 30 equipos en Primera

“Torneos de más de 20 equipos hubo tres veces. Desde el ‘76 hubo torneos de 30 equipos hasta el año ‘86. Se jugaba el Metropolitano y después el Nacional. El primer semestre de 20 equipos y el segundo 30. Salimos campeones en el ‘78, en el ‘86 y en el ‘22 con más de 20 equipos”, indicó el mandatario de la AFA.

En la misma línea, continuó: “Yo también pregunto: ‘¿Por qué querés 20 equipos?’. Algunos te dicen ‘porque en Europa se juega así’. Está bien, pero los europeos vienen a comprar los jugadores acá, los formamos nosotros”.

Críticas a la baja competitividad

Reafirmando su posición contra las críticas, señaló las versiones que apuntan contra la “baja competitividad” del torneo local y sostuvo: “Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó a Flamengo, la primera vez en la historia que pierde en el Maracaná en Copa Libertadores. Y no dirigió un árbitro argentino, porque cuando ganan esos equipos dicen ‘porque lo dirigió Carlitos Balá’. No, dejemos de joder con desprestigiar a todos como lo hacen”.

“Lo hacen porque les conviene. Está bien, que lo digan. ¿Que se equivocan? Seguro, todos nos equivocamos y cometemos errores. En Europa también cometen errores con VAR y tecnología más amplia que nosotros”, aseveró Tapia en defensa al arbitraje argentino.

Por otro lado, volvió a referirse sobre la cantidad de clubes en las competencias y añadió: “¿De cuántos se juega el Mundial de Clubes este? ¿Como el Mundial de Clubes anterior? No, con más equipos. La Champions, ¿con cuántos equipos se juega? El Mundial próximo, ¿con cuántos equipos se juega? Y hasta escuché que quieren promover para el de 2030 con más equipos”.

La promoción de futbolistas a la primera división

“Nosotros somos formadores. Si tenes 30 equipos son 10 más en primera. ¿Cuántos jugadores en primera tiene cada plantel? Un mínimo de 21 profesionales y promueven chicos, es un plantel de 30. Son 300 jugadores más que ponés en vidriera en la liga local”, remarcó el presidente de la entidad del fútbol nacional.

Al finalizar su defensa del formato, concluyó: “Quizás fallamos nosotros en no explicarlo. En no decir esto. Quizás es una falla nuestra, pero desde el punto de vista nuestro comercial y deportivo entendemos esto. Cuando tomamos una decisión es porque me lo plantean los dirigentes del fútbol argentino, yo no la tomo solo”.