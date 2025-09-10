Qué se juega la Argentina ante Países Bajos en la Copa Davis

Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 11:47hs
El equipo argentino de Copa Davis, que es capitaneado por Javier Frana, se enfrentará esta semana con su par de Países Bajos en una serie que corresponde a la segunda ronda de la Fase Clasificatoria.

Los partidos se llevarán a cabo entre el viernes 12 y el sábado 13 en el MartiniPalza de la ciudad de Groningen, que tiene capacidad para 4.500 espectadores.

Los elegidos por Frana fueron Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Andrés Molteni y Horacio Zeballos. Este último fue protagonista de una gran recibida luego de su histórico título en el dobles del US Open, donde hizo dupla con el español Marcel Granollers.

Argentina, con Noruega como su primera víctima

En la primera ronda, la Argentina superó con un ajustado 3-2 como visitante a Noruega, con un ajustadísimo triunfo de Mariano Navone sobre el joven Nicolai Budkov Kjaer en el quinto punto.

Países Bajos, por su parte, se clasificó directamente a esta instancia gracias al subcampeonato obtenido el año pasado, en el que cayeron en la final frente a Italia, la actual bicampeona.

El único antecedente entre Argentina y Países Bajos por Copa Davis data de los octavos de final de la edición 2009, donde el combinado albiceleste se impuso con un cómodo 5-0.

El ganador de esta serie entre Argentina y Países Bajos conseguirá el boleto a las Finales de la Copa Davis 2025, que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

