¿Qué sería de la Selección sin el Dibu Martínez?

Y estos miedos se cumplieron ante Ecuador, que tuvo a los campeones del mundo contra las cuerdas en todo momento y forzó la definición por penales.

A su vez, un Lionel Messi recién recuperado de su lesión en el aductor de la pierna derecha terminó siendo vital en el resultado ya que mandó el centro que resultó en el gol de Lisandro Martínez, pero más allá de eso no pudo influir mucho ni ser el peligro constante que suele representar en el desarrollo del juego.

Las incógnitas que sembró el partido ante Ecuador para la Selección

El cruce ante el “Tri” sembró varias incógnitas y acentuaron algo que se viene viendo hace tiempo: cuando la Selección argentina no tiene la pelota, sufre horrores y las desconexiones en defensa son una constante. Le pasó en el Mundial con Arabia Saudita, cuando recibieron dos goles en muy pocos minutos; con Australia, que estuvo a punto de empatar un encuentro que estaba liquidado; con Países Bajos, que forzó el alargue tras levantar una desventaja de dos goles; y en la final ante Francia. Esta situación también se repitió en las Eliminatorias, cuando Uruguay le ganó en La Bombonera, y en esta edición de la Copa América frente a Canadá y Chile.

Sin el “Dibu” Martínez, siempre preparado para salvar las papas, la historia hubiese sido otra. Pero, ¿qué pasaría si la Selección sale así de dormida ante un rival como Brasil, Uruguay o Colombia?

Un aspecto positivo fue la eficacia: en la fase de grupos necesitaron de una infinidad de ocasiones para abrir el marcador, pero en los cuartos de final Martínez “mojó” en la primera y única clara que tuvo y la “Albiceleste” en todo el encuentro.

La Selección argentina se metió en semifinales de la Copa América con una muy floja actuación. No hubiese sido ninguna injusticia si el ganador era Ecuador. No se pueden dar el lujo de que vuelva a ocurrir algo así porque podrían terminar con un golpe de knock out.