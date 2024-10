Quedaron confirmados los semifinalistas del Torneo del Interior de rugby

Quedaron confirmadas las semifinales en el Torneo del Interior

El Torneo del Interior tiene sus clasificados para semifinales. Duendes RC y Córdoba Athletic ganaron sus repechajes y enfrentarán como visitantes, a Jockey de Córdoba y Tucumán Lawn Tennis, respectivamente.

En Rosario, con un marco de público digno de un clásico, Duendes fue superior de principio a fin y tras quedarse con un parcial de 14 a 7, aprovechó las indisciplinas del Jockey Club de Rosario para terminar cerrando el encuentro con un triunfo por 25 a 12. Los tries de Martín Pellegrino, Guido Chesini y un try penal, sumado a la puntería de Valentino Dicapua, le dieron a los fantasmas la diferencia fundamental ante un rival que llegó al try por intermedio de Alejo Pereira Tauzy y Santiago Belotti.

LEER MÁS: Federico Villagra, líder en los caminos bonaerenses

Por su parte, en suelo cordobés, Athletic revalidó su condición de campeón del torneo local y tras reponerse a un primer tiempo adverso (13 a 10 en favor de Tala RC) logró quedarse con una apretada victoria ante los de Villa Warcalde por 25 a 16. Los tries de los vencedores llegaron por intermedio de Rogelio Quiroga, Valentín Cabral, Luciano Keller y Laureano Chalub. A su vez, Juan Ignacio Pérez Jaime marcó la única conquista de Tala.

Rugby2.jpg Córdoba Athletic ganó en el repechaje al Tala y sigue con vida en el Interior A. Prensa UAR

Más detalles del Torneo del Interior A

Las semifinales se disputarán el sábado 2 de noviembre de la siguiente manera: Tucumán Lawn Tennis jugará con Córdoba Athletic, y el Jockey Club de Córdoba con Duendes de Rosario. Además, el mismo sábado 2 se disputarán las reválidas de cara al 2025 que se emparejaron entre los últimos cuatro del TDI A y los primeros cuatro del TDI B.

Los ganadores disputarán el TDI A 2025, mientras que los perdedores harán lo propio en el TDI B 2025. Estos cotejos los animarán Urú Curé de Río Cuarto con Old Resian de Rosario en Soles del Oeste, Tucumán Rugby con Palermo Bajo de Córdoba en Yerba Buena, Los Tarcos de Tucumán con Estudiantes de Paraná, y Universitario de Córdoba frente a La Tablada de Córdoba.