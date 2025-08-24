Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing desea aprovechar el envión para sorprender a Argentinos en La Paternal

Racing visitará, desde las 16.30, a Argentinos Juniors por la fecha 6 del Clausura, entonado luego de la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores

24 de agosto 2025 · 09:02hs
Racing visitará este domingo a Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con la intención de aprovechar el envión anímico tras la épica clasificación ante Peñarol de Uruguay en la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las para las 16:15, se disputará en el estadio Diego Armando Maradona y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Fabricio Llobet.

Racing arriba a este partido en un gran momento principalmente desde el aspecto anímico, ya que viene de ganarle una serie increíble a Peñarol de Uruguay para meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde tendrá como oponente a Vélez.

En lo que respecta al Torneo Clausura, el presente es totalmente distinto para la “Academia”, que tuvo un comienzo flojísimo en el que solo sumó cuatro puntos en las primeras cinco fechas, por lo que marcha 14° en la Zona A.

De cara a este partido, el director técnico Gustavo Costas solo mantiene dos incógnitas: una pasa por la defensa, donde disputan una posición Nazareno Colombo y Agustín García Basso, mientras que en la delantera aún no se define si jugará Adrián Balboa o el colombiano Duván Vergara.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un gran primer semestre en el que llegó hasta los cuartos de final en el Torneo Apertura, sumando además una muy buena cantidad de puntos antes de los playoffs.

Sin embargo, el arranque en este Torneo Clausura no fue tan bueno, ya que solo ganó un partido y está 12° en la Zona A con cinco unidades.

En la última fecha, los dirigidos por Nicolás Diez perdieron 1-0 como visitantes ante Huracán, en un partido donde terminaron con solo nueve jugadores.

Probables formaciones de Argentinos y Racing

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan José Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Hora: 16:15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabricio Llobet.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: ESPN Premium.

