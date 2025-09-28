Un nene de tres años recibió un disparo en la cabeza en el norte de la ciudad: su estado de salud

Fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia

Este domingo por la tarde, un nene de tres años, identificado como Bastián Orellana , fue gravemente herido tras recibir un impacto de un balín de plomo en la cabeza, disparado presuntamente con un rifle de aire comprimido .

El hecho ocurrió mientras el pequeño jugaba con sus primitos en una habitación de su casa, ubicada en calle Sarmiento al 8000 , en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Traslado urgente y diagnóstico médico

Según relataron sus familiares, al escuchar el llanto del niño ingresaron a la habitación y lo encontraron herido. "Lo alcé y se desvaneció en mis brazos", contó uno de ellos a los oficiales. Ante la emergencia, lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Iturraspe.

Allí, los médicos constataron mediante una tomografía que el proyectil se encontraba alojado en el cráneo del menor. Inmediatamente se organizó un operativo de derivación urgente al Hospital de Niños Orlando Alassia, con ambulancia, sirenas y balizas encendidas, donde el niño continúa internado en estado reservado.

Intervención policial y peritajes

Tras la atención inicial, efectivos de la Comisaría 8ª de Guadalupe y del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes en la vivienda para preservar la escena, identificar testigos y dar aviso a la Policía de Investigaciones (PDI).

Los agentes de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos correspondientes para determinar el origen del disparo y recolectar evidencia. Entre las medidas adoptadas, se investiga si el arma estaba al alcance de los niños y en qué circunstancias se produjo el incidente.

Actuación judicial en curso

La Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe informó del caso al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la implementación del protocolo judicial para este tipo de hechos.

Esto incluye la recolección de pruebas balísticas, análisis del entorno familiar y entrevistas con personas adultas que puedan aportar información sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputaciones, pero la causa sigue en etapa de investigación.