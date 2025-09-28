Uno Santa Fe | Colón | Colón

El patético récord que ostenta Colón en las últimas 10 fechas

Colón está cerrando una campaña penosa y los números así lo demuestran, batiendo récords de estadísticas negativas

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2025 · 20:27hs
Colón es el peor equipo de la Primera Nacional contando las últimas 10 fechas.

Los números marcan que Colón es el tercer peor equipo de los 36 que juegan en la Primera Nacional. Contando las dos zonas, el Sabalero se ubica apenas por arriba de Defensores Unidos y de Talleres de Remedios de Escalada.

Colón es el peor equipo de las últimas 10 fechas

En la tabla general, el equipo rojinegro suma 29 unidades y se ubica 34°, apenas por arriba de CADU que está 36° con 21 puntos y Talleres de Remedios de Escalada que es 35° con 23 puntos.

Es decir, que si Colón hubiese estado en la Zona A, hubiese perdido la categoría, ya que este domingo se consumó el descenso de Arsenal quien sumó 31 puntos, dos más que el Rojinegro.

Pero más allá de estos números, Colón tiene el récord de ser el peor equipo de las últimas 10 fechas. Y es que nadie sumó tan poco como el Sabalero en los últimos 10 partidos.

Las estadísticas indican que Colón apenas cosechó dos puntos sobre los últimos 30 en disputa, producto de dos empates y ocho derrotas, demostrando que en la actualidad es el peor equipo de la Primera Nacional.

