Fatal accidente en avenida Teniente Loza: un motociclista murió tras chocar con un ciclista

El siniestro ocurrió este domingo a las 18 frente a la escuela Luis Ravera y el Mercado de Abasto

28 de septiembre 2025 · 20:26hs
Este domingo por la tarde, alrededor de las 18, un grave siniestro vial se cobró la vida de un motociclista en la avenida Teniente Loza al 7500, frente a la escuela Luis Ravera y el Mercado de Abasto de Santa Fe.

Por causas que están siendo investigadas por la policía y la justicia, una motocicleta impactó contra una bicicleta, resultando en la muerte inmediata del motociclista, identificado como Luis Moreno. El ciclista involucrado fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permanece internado en estado reservado, con asistencia respiratoria mecánica.

Acción inmediata de testigos y primeros auxilios

Peatones, automovilistas y motociclistas que presenciaron el accidente corrieron cerca de 150 metros hasta la Comisaría 7ª —ubicada hacia el este— para denunciar lo ocurrido. Los efectivos de Orden Público acudieron rápidamente al lugar, mientras por radio solicitaron asistencia médica al SIES 107.

A su arribo, el personal médico confirmó que Luis Moreno ya había fallecido, mientras que el ciclista fue estabilizado en el lugar y trasladado con sirenas y balizas encendidas hasta el hospital. Fue recibido por el equipo de Emergentología, que logró compensarlo y mantenerlo con vida, aunque su pronóstico es reservado.

Investigación y cámaras de videovigilancia

Los policías que intervinieron preservaron la escena del accidente a la espera de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes criminalísticos de rigor.

En paralelo, se entrevistó a testigos presenciales y se constató la presencia de cámaras de seguridad en la zona, cuya revisión será clave para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las posibles responsabilidades de ambos involucrados.

