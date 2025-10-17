Racing venció a Aldosivi y se metió en zona de playoffs

Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing superó a Aldosivi 1-0 y con este triunfo escaló a la tercera posición de la Zona A sumando 18 unidades

17 de octubre 2025 · 21:55hs
Racing superó en condición de local a Aldosivi 1-0.

Racing cumplió este viernes con un ajustado triunfo ante Aldosivi por 1-0 para meterse en zona de playoffs y quedar 3° en la Zona A del Torneo Clausura con 18 puntos.

Todo se le hizo muy difícil a la Academia en la primera media hora de juego. Sus llegadas al área de Jorge Carranza escasearon y la creación de juego no nació de ninguno de sus volantes. Fueron los centrales quienes, con pelotazos frontales, intentaron localizar a los delanteros.

Por su parte, el Tiburón venía cumpliendo su papel de manera prolija. No perdió tiempo cuando recuperó la pelota: rápidamente buscó contragolpear y en tres o cuatro ocasiones le llamó la atención al fondo racinguista, que como es costumbre no marcó nada bien.

Pero la solución a la poca creatividad en Racing llegó sobre el final del primer tiempo, tras una mano infantil del paraguayo Fernando Román. El árbitro Sebastian Zunino, a instancias del VAR, sancionó penal y Luciano Vietto la picó para adelantar a los de Gustavo Costas ante los marplatenses.

El primer tramo del complemento fue más favorable al local, que con el resultado a su favor se hizo cargo de la pelota con mayor criterio y precisión. El propio Vietto acertó más decisiones de las que erró, Tomás Conechny lo propio, y Bruno Zuculini se adueñó del eje central. Todo esto, acompañado de las incesantes trepadas por derecha del uruguayo Gastón Martirena, quien no estuvo tan fino en el toque final pero trabajó permanentemente para los ataques albicelestes.

En dos minutos hubo dos chances de las más claras del partido. Facundo Cambeses, que viene de debutar en la goleada de la Selección Argentina sobre Puerto Rico, le sacó un cabezazo impecable al ingresado Tobías Cervera. Unos instantes después, Adrián “Rocky” Balboa se fue mano a mano con Carranza, lo eludió con categoría y no pudo convertir con el arco a su merced.

La Academia sufrió más de la cuenta el último rato del encuentro en Avellaneda, pero soportó y supo defenderse en su campo cuando el Tiburón fue en busca del empate. El goleador Adrián “Maravilla” Martínez ingresó y sumó minutos después de ni siquiera haberse sentado en el banco de suplentes el fin de semana pasado en el triunfo contra Banfield. También entró Matías Zaracho, que se sumó a Vietto como uno de los que vienen levantándose tanto física como futbolísticamente.

Aquel penal en el cierre del primer tiempo le alcanzó a Racing para llevarse tres puntos importantes que le permiten meterse entre los ocho primeros de la Zona A del Clausura, además de que fue otro empujón anímico de cara a la llave de semifinal de la Copa Libertadores. En dicha instancia visitará a Flamengo en el Maracaná el miércoles que viene a las 21.30 y la vuelta será una semana después en el Presidente Perón, en el mismo horario.

Aldosivi no logró mantenerse en la senda del triunfo. Había hilvanado dos victorias, ante Unión y Huracán respectivamente, pero volvió a perder y sumó su octava derrota en este Clausura, que lo tiene último en su grupo y casi condenado a perder la categoría por su pésimo andar en la tabla anual, donde se ubica anteúltimo.

