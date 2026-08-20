Racing venció a Belgrano y avanzó en la Copa Argentina

Racing se impuso 1-0 con un cabezazo de Tomás Conechny, resistió el empuje cordobés y se instaló en cuartos, donde espera por Vélez o Boca Juniors.

Racing recuperó la sonrisa este miércoles al derrotar 1-0 a Belgrano de Córdoba y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tomás Conechny marcó el único gol del encuentro, disputado en un partido intenso, mientras Facundo Cambeses sostuvo la ventaja en los momentos decisivos y evitó que el conjunto cordobés llegara al empate en el cierre final.

Conechny marcó temprano y Racing tomó ventaja

Racing golpeó a Belgrano apenas comenzado el encuentro. A los cuatro minutos, Gastón Lodico recuperó la pelota en tres cuartos de cancha y rápidamente encontró a Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso hacia el corazón del área, donde Tomás Conechny apareció para conectar de cabeza y vencer a Thiago Cardozo.

Belgrano intentó reaccionar y encontró algunas posibilidades para igualar el marcador. Emiliano Rigoni y Lucas Passerini fueron los principales encargados de generar peligro para el equipo cordobés. El delantero estuvo cerca de aprovechar una acción desafortunada de la defensa racinguista, cuando Ezequiel Cannavo intentó despejar y la pelota terminó impactando en Passerini. Facundo Cambeses respondió con una gran reacción y evitó el empate.

Racing también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Sobre el cierre del primer tiempo, Cardozo protagonizó una buena intervención ante un remate de Matko Miljevic. Poco después, Maravilla Martínez había conseguido marcar el segundo, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

El complemento comenzó con pocas situaciones frente a los arcos. Racing manejó la ventaja y buscó lastimar mediante transiciones rápidas, mientras Belgrano adelantó sus líneas en busca de la igualdad.

A los 72 minutos, Santiago Solari estuvo cerca del segundo gol después de avanzar por la izquierda y sacar un remate que obligó a Cardozo a enviar la pelota al córner. En la jugada siguiente, Martínez tomó el balón y probó con un fuerte disparo, pero nuevamente el arquero del Pirata respondió para mantener con vida a su equipo.

Belgrano buscó el empate, pero Cambeses sostuvo a Racing

En el tramo final, Belgrano tuvo una oportunidad inmejorable para llegar al empate. Nicolás “Uvita” Fernández recibió la pelota después de un saque de arco defectuoso de Cambeses y quedó en una posición favorable para definir. Sin embargo, el arquero de Racing reaccionó a tiempo y realizó una intervención clave para conservar el 1-0.

La tensión aumentó durante los últimos minutos. Ramiro Hernandes intentó enviar un centro y Uvita Fernández llegó a conectar, aunque la pelota terminó dentro del arco de Cambeses. El asistente marcó posición adelantada y la acción fue revisada por el VAR, que confirmó la infracción.

Con el pitazo final, Racing aseguró una victoria que le permite dejar atrás una racha negativa de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, frente a Tigre, Argentinos Juniors y Banfield. El triunfo también representa un impulso importante para un equipo que necesita recuperar terreno en la temporada.

Próximo cruce de Racing

Ahora, la Academia espera por el ganador del cruce entre Vélez y Boca Juniors, que se enfrentarán el 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Para Racing, la Copa Argentina vuelve a presentarse como una oportunidad concreta de pelear por un título y conseguir el acceso a la próxima Copa Libertadores.

Belgrano, en cambio, se despide del certamen después de haber llegado con una actualidad positiva. El conjunto cordobés había conseguido dos triunfos consecutivos en el Clausura y sumado siete puntos de los últimos nueve posibles. Además, había eliminado a Atlético Rafaela y a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en una serie que terminó definiéndose por penales.