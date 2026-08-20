Tigre cayó ante Montevideo City Torque y quedó eliminado en los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 2-1 en el estadio Centenario y 3-1 en el global. Salomón Rodríguez marcó por duplicado y dejó sin chances al conjunto dirigido por Diego Dabove.

Tigre no pudo conseguir la remontada que necesitaba y perdió 2-1 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino terminó cayendo 3-1 en el resultado global y quedó eliminado del certamen. Salomón Rodríguez marcó dos veces para el equipo uruguayo.

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Tigre buscó el empate y encontró una rápida respuesta

El Matador salió decidido a buscar el resultado desde los primeros minutos. A los ocho, Santiago López recibió sobre la izquierda, se cerró hacia el centro y sacó un remate bajo que fue controlado por Franco Torgnascioli.

Dos minutos más tarde, Tigre consiguió marcar mediante Joaquín Laso, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. El conjunto argentino siguió intentando y volvió a acercarse a través de Jabes Saralegui, quien aprovechó un rebote dentro del área y probó de volea, aunque su remate terminó por encima del travesaño.

A los 34 minutos, Mauro Méndez recibió una pelota filtrada y sacó un derechazo cruzado de primera que pasó muy cerca del palo derecho del arquero uruguayo. Poco después, Ignacio Russo intentó con una espectacular tijera tras un centro desde la derecha, pero su definición terminó en las manos de Torgnascioli.

Cuando Tigre parecía tener el control, Montevideo City Torque golpeó primero. A los 39 minutos, Salomón Rodríguez recibió un pase largo seguido de un centro desde la derecha y quedó frente a Felipe Zenobio. El delantero definió contra el poste izquierdo y puso el 1-0 para el conjunto uruguayo.

La reacción argentina fue inmediata. Apenas un minuto después, Mauro Méndez controló un envío largo dentro del área, aguantó la pelota de espaldas y asistió a Valentín Moreno, quien definió de primera para establecer el 1-1.

Un penal, una expulsión y otro golpe para el Matador

El cierre de la primera etapa fue determinante para el desarrollo de la serie. En el primer minuto de descuento, Nahuel Banegas cometió una infracción dentro de su propia área al impactar con el codo a un futbolista rival. El árbitro sancionó penal y expulsó al defensor argentino.

Tres minutos más tarde, Salomón Rodríguez se hizo cargo de la ejecución y no falló. El delantero uruguayo sacó un remate bajo con su pierna izquierda y volvió a poner en ventaja a Montevideo City Torque.

Con el 2-1 y un hombre menos, Tigre quedó obligado a realizar un enorme esfuerzo durante todo el complemento para intentar mantener viva la serie. Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Dabove tuvo dificultades para generar situaciones claras frente al arco rival.

El conjunto uruguayo manejó los tiempos y evitó conceder espacios. Recién a los 28 minutos del segundo tiempo apareció una ocasión de peligro, cuando Gonzalo Montes probó desde afuera del área y Zenobio respondió con una buena intervención sobre su poste derecho.

Dos minutos después, Esteban Obregón también intentó de volea desde media distancia. Su remate tomó efecto y terminó alejándose del arco argentino.

Montevideo City Torque avanzó y Tigre se despidió

Tigre buscó hasta los últimos minutos, pero nunca logró encontrar el camino para acercarse a una remontada. En el segundo minuto de descuento, Santiago González sacó un remate rápido desde afuera del área que buscaba el primer palo, aunque Torgnascioli controló sin mayores inconvenientes.

El pitazo final confirmó la eliminación del conjunto argentino. Montevideo City Torque ganó 2-1 la revancha y cerró la serie con un 3-1 global para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Para Tigre, la derrota significó el cierre de su participación internacional. El equipo de Diego Dabove había llegado a esta instancia con la ilusión de continuar avanzando, pero el resultado adverso de la serie y la expulsión de Banegas terminaron condicionando sus posibilidades.

Ahora, Montevideo City Torque deberá esperar para conocer a su próximo rival. El conjunto uruguayo se enfrentará en los cuartos de final con el ganador del cruce entre Botafogo de Brasil y Cienciano de Perú.