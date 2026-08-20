River igualó sin goles ante Independiente Santa Fe y buscará la clasificación en el Monumental

River empató 0-0 en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y deberá definir la serie como local.

River e Independiente Santa Fe no pasaron del empate en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River no pudo sacar ventaja ante Independiente Santa Fe y empató 0-0 en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino tuvo el control durante buena parte del primer tiempo, pero perdió protagonismo después del descanso y terminó sufriendo las aproximaciones del conjunto colombiano. La serie se resolverá en el Monumental.

River dominó la primera parte, pero no logró convertir

El comienzo del encuentro fue favorable para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que manejó ampliamente la posesión de la pelota y consiguió imponer condiciones en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, pese al dominio territorial, el Millonario no encontró la precisión necesaria para transformar su superioridad en goles.

La primera oportunidad clara llegó rápidamente. Lautaro Rivero ganó en las alturas tras un centro y conectó un cabezazo que parecía tener destino de red, pero Weimar Asprilla apareció con una gran intervención para enviar la pelota al tiro de esquina.

Independiente Santa Fe respondió a los 14 minutos con una ocasión muy peligrosa. Nahuel Bustos recibió el balón y sacó un potente remate que terminó impactando en el travesaño de Santiago Beltrán. La acción sirvió como advertencia para River, que comenzó a tener mayores dificultades para controlar los ataques del equipo colombiano.

El Millonario volvió a acercarse sobre el cierre de la primera etapa, aunque también quedó expuesto a los contragolpes. Fausto Vera perdió la pelota en la mitad de la cancha al intentar realizar una gambeta y Santa Fe aprovechó el error para salir rápidamente. La jugada terminó nuevamente con un disparo de Bustos que pegó en el palo izquierdo de Beltrán.

Santa Fe creció después del descanso y complicó a River

El segundo tiempo comenzó con otra ocasión inmejorable para el conjunto colombiano. Un mal control de Lautaro Rivero dejó la pelota en poder de Bustos, quien quedó mano a mano con Beltrán. El delantero intentó definir por encima del arquero, pero su remate se fue por encima del travesaño.

A partir de ese momento, Independiente Santa Fe comenzó a ganar terreno y a jugar cada vez más cerca del área de River. El equipo argentino perdió parte del dominio que había mostrado durante la primera mitad y tuvo que recurrir a un mayor esfuerzo defensivo para conservar el empate.

Eduardo Coudet movió el banco para intentar cambiar el desarrollo del partido. Thiago Almada y Joaquín Freitas ingresaron en el comienzo del complemento, mientras que más tarde Valentín Lucero y Juan Cruz Meza también tuvieron minutos.

El conjunto colombiano continuó generando aproximaciones, aunque no consiguió transformar su superioridad en el marcador. River resistió y encontró en Beltrán una garantía bajo los tres palos para mantener el arco en cero.

La serie se define en el Monumental

Con el empate consumado, River regresará a Buenos Aires con la obligación de ganar para avanzar directamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de vuelta se disputará el miércoles 26 de agosto en el estadio Monumental, donde el Millonario contará con el respaldo de su público.

Independiente Santa Fe, por su parte, consiguió un resultado positivo como visitante y llegará a la revancha con la tranquilidad de haber mantenido su arco en cero. El conjunto colombiano buscará repetir la solidez defensiva mostrada en Bogotá para intentar dar el golpe y avanzar de ronda.

La serie quedó completamente abierta después de un partido en el que River fue de mayor a menor. El equipo argentino tuvo las mejores sensaciones durante el primer tiempo, pero Santa Fe reaccionó en el complemento y estuvo más cerca de romper la igualdad.

Ahora, todo quedará definido en Núñez. River deberá recuperar el control y mejorar su eficacia ofensiva si quiere continuar en carrera en la Copa Sudamericana.