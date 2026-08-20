Platense venció a Coquimbo en penales, avanzó a cuartos y sigue haciendo historia en la Libertadores

Platense igualó 0-0 en Chile, ganó 7-6 desde los doce pasos y selló una histórica clasificación. En cuartos enfrentará a Fluminense de Brasil.

Platense tuvo la clasificación en sus manos sobre el final

Platense escribió otra página inolvidable en su historia internacional al superar a Coquimbo Unido por penales y meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores 2026. Tras el 1-1 de la ida y un empate 0-0 en Chile, el Calamar se impuso 7-6 en una definición dramática. Juan Pablo Cozzani atajó el último disparo y aseguró el histórico pase.

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Un primer tiempo con pocas emociones y dominio local

El encuentro comenzó con pocas emociones y fue el conjunto chileno el que consiguió las primeras aproximaciones. A los 16 minutos, Cristian Zavala avanzó por la derecha, se metió hacia el centro y buscó un remate cruzado que terminó muy desviado.

Poco después, Juan Cornejo recibió un centro que atravesó toda el área y probó de volea, aunque su definición terminó directamente en las manos de Cozzani. A los 33 minutos, Guido Vadala quedó en una posición favorable luego de una rápida jugada de lateral, pero el arquero argentino volvió a responder.

Coquimbo mantuvo la presión y volvió a acercarse con Zavala, quien ganó nuevamente por la banda derecha y asistió hacia atrás para Sebastián Galani. El mediocampista no logró darle dirección a su remate y la pelota salió cerca del segundo palo.

Platense recién pudo generar peligro en el tramo final de la primera parte. Luciano Giménez recuperó una pelota que Diego Sánchez intentaba controlar cerca del córner y asistió hacia atrás para Nicolás Retamar, pero el delantero perdió el equilibrio dentro del área cuando tenía el arco a disposición.

En el descuento, Pablo Ferreira también probó desde afuera del área con un remate bajo y cruzado que Sánchez consiguió controlar.

Platense tuvo la clasificación en sus manos sobre el final

El complemento continuó con la misma tónica. Platense tuvo dos oportunidades consecutivas mediante la pelota parada. Primero, Víctor Cuesta conectó un córner en el primer palo, aunque su cabezazo se desvió y salió por poco. Dos minutos más tarde, Retamar volvió a intentar de cabeza, pero su remate fue bloqueado.

Con el paso de los minutos, ambos equipos parecieron priorizar no cometer errores antes que arriesgar en búsqueda del triunfo. Franco Zapiola tuvo una de las últimas chances claras con un tiro libre que buscó el segundo palo, pero Sánchez logró contener.

A los 43 minutos llegó la ocasión más peligrosa de todo el encuentro. Un pelotazo largo de Cozzani complicó a Elvis Hernández y Nicolás López aprovechó el error para quedar dentro del área. El delantero sacó un zurdazo de primera, pero la pelota impactó en el travesaño y evitó el gol que podía darle la clasificación directa al conjunto argentino.

El empate sin goles llevó la definición directamente a los penales. La serie tuvo una enorme efectividad y se extendió hasta el séptimo remate de cada equipo.

Cozzani se vistió de héroe y el Calamar hizo historia

Para Platense anotaron Agustín Lagos, Mateo Mendía, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios. El arquero, además de convertir su disparo, fue protagonista de la acción decisiva.

Del lado de Coquimbo Unido marcaron Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego Sánchez y Alejandro Azocar. Sin embargo, Salvador Cordero no pudo superar a Cozzani en el séptimo remate.

El arquero del Calamar eligió su poste izquierdo, contuvo el disparo y desató el festejo de todo el plantel argentino. De esta manera, Platense logró una clasificación histórica y continúa avanzando en su primera participación internacional.

El equipo dirigido por Martín Palermo ya está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores y ahora tendrá un desafío de enorme jerarquía. En los cuartos de final enfrentará a Fluminense de Brasil, con la ilusión de continuar ampliando una campaña que ya quedó marcada en la historia del club.