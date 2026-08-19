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Racing y Belgrano se juegan el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing atraviesa un presente irregular y buscará avanzar ante Belgrano. El partido se disputará este miércoles desde las 19.15 en Villa Mercedes.

19 de agosto 2026 · 08:49hs
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Racing y Belgrano se juegan el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing se medirá este miércoles con Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, en un cruce que pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan realidades muy diferentes. El encuentro comenzará a las 19.15 en el Estadio Único del Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.

El árbitro será Sebastián Zunino y el partido podrá verse en vivo por TyC Sports. El ganador avanzará a los cuartos de final de la competencia.

Racing necesita una reacción

La Academia llega al compromiso en medio de un presente preocupante. El equipo de Avellaneda acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, resultados que lo dejaron fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Además, su situación en la tabla anual también genera preocupación, ya que actualmente no estaría consiguiendo la clasificación a ninguna competencia internacional para 2027.

Por eso, la Copa Argentina adquiere una importancia especial para Racing. El certamen entrega al campeón un boleto directo a la Copa Libertadores 2027, una posibilidad que aparece como uno de los grandes objetivos para el conjunto dirigido por Gustavo Costas.

Para llegar a esta instancia, Racing eliminó a San Martín de Formosa por 1-0 y posteriormente superó con contundencia a Defensa y Justicia por 4-1.

Belgrano llega como campeón

Enfrente estará un Belgrano que atraviesa un escenario completamente diferente. El Pirata se consagró campeón del Torneo Apertura durante el primer semestre, luego de derrotar a River en una apasionante definición.

El buen momento se trasladó al Clausura, donde el conjunto cordobés comenzó con firmeza y actualmente ocupa el segundo puesto de la Zona B, con 10 puntos.

En la Copa Argentina, el equipo conducido por Ricardo Zielinski comenzó su recorrido con una goleada por 3-0 ante Atlético Rafaela. Luego tuvo que sufrir ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy: igualó 2-2 en los 90 minutos y consiguió la clasificación mediante una definición por penales.

Racing y Belgrano se encontrarán así en un duelo de realidades opuestas, pero con el mismo objetivo: conseguir el pasaje a los cuartos de final y mantener en carrera la ilusión de levantar la Copa Argentina.

Probables formaciones de Racing y Belgrano

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Alejandro Tello, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Alcidez Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Santiago Longo, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 19:15.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Único del Parque la Pedrera (San Luis).

TV: TyC Sports.

Racing Belgrano Copa Argentina
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