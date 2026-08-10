El flojo comienzo de los cinco grandes: Boca e Independiente siguen en carrera

Ninguno de los cinco grandes pudo ganar en la cuarta jornada. Boca e Independiente siguen en zona de playoffs, mientras River, Racing y San Lorenzo complican.

La cuarta fecha del Torneo Clausura volvió a dejar un escenario negativo para los cinco grandes del fútbol argentino: ninguno logró ganar. Boca fue el único que sumó, mientras que River, Racing, San Lorenzo e Independiente cerraron la jornada sin triunfos y con resultados que complicaron sus respectivos caminos de cara a los playoffs del torneo local.

El panorama más preocupante corresponde a River. El Millonario cayó 1-0 frente a Tigre y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el certamen, todas por idéntico marcador. El conjunto de Núñez todavía no pudo sumar unidades ni convertir goles en el campeonato, una situación que profundizó las dudas alrededor del ciclo encabezado por Eduardo Coudet.

San Lorenzo tampoco consigue enderezar su campaña. El Ciclón perdió 2-0 ante Huracán en el clásico y acumuló su tercera derrota desde la llegada de Pipo Gorosito. El entrenador apenas consiguió una victoria desde su desembarco y el equipo quedó último en la Zona A, en medio de un contexto institucional que suma presión.

Racing, en tanto, volvió a tropezar. La Academia perdió 2-1 contra Argentinos Juniors y quedó fuera de los puestos que permiten avanzar a la siguiente instancia. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda tiene cuatro puntos y ya sufrió dos derrotas en las primeras cuatro jornadas, lejos del inicio que esperaba protagonizar.

Boca e Independiente todavía tienen margen

Boca es el mejor ubicado entre los cinco equipos más populares. El empate 1-1 ante Vélez le permitió rescatar una unidad y mantenerse dentro de los puestos de clasificación. Con cinco puntos, el conjunto de La Ribera ocupa actualmente la séptima posición de su grupo, producto de un triunfo, dos igualdades y una caída.

Independiente también permanece en zona de playoffs, aunque perdió terreno en las últimas jornadas. Después de comenzar el campeonato con dos victorias, el Rojo cayó frente a Vélez y luego volvió a perder, esta vez por 1-0 contra Platense en el Libertadores de América.

El encuentro marcó además el estreno de Martín Palermo al frente del Calamar. Pese a las dos derrotas consecutivas, Independiente conserva seis unidades y continúa entre los clasificados, aunque deberá recuperar la regularidad para evitar que sus perseguidores se acerquen.

Por segunda jornada seguida, los cinco grandes terminaron sin conocer la victoria. Con apenas cuatro fechas disputadas, Boca e Independiente todavía conservan una posición favorable, mientras River, Racing y San Lorenzo necesitan reaccionar rápidamente para no quedar demasiado lejos de la pelea.