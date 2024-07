Rafael Nadal perdió en la final del ATP de Bastad

El español Rafael Nadal no pudo ante el portugués Nuno Borges, que ganó su primer título como profesional en el ATP de Bastad.

Nadal no pudo encontrar respuestas ante el gran nivel que demostró su rival a lo largo de todo el encuentro. Un factor clave en el partido fue el físico , ya que el español jugó varios partidos de manea consecutiva por primera vez en mucho tiempo y el viernes necesitó de cuatro horas para ganarle al argentino Mariano Navone.

Pese a la derrota, Nadal redondeó una muy buena semana en la que llegó a la final de un torneo por primera vez desde que lo consiguiera en Roland Garros 2022, es decir hace más de dos años.

Luego de la derrota, Nadal expresó durante la premiación: “Me he divertido mucho en pista, hacía mucho que no pasaba. Hoy no ha sido mi mejor día, pero todo el mérito a él (por Borges), que lo hizo muy bien”.

Borges, por su parte, no pudo ocultar su alegría tras conquistar su primer título ATP: “Creo que he estado esperando por este momento mucho más tiempo. Algo dentro de mí me empujaba hoy, más allá de las emociones”.

Este torneo le sirve a Nadal para seguir sumando buenas sensaciones de cara a su próximo gran objetivo, que son los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí irá en busca de su tercera medalla de oro, tras las conseguidas en el singles de Beijing 2008 y el dobles de Río 2016.

Los otros torneos de la semana

Esta semana también se llevó a cabo el ATP 500 de Hamburgo y los ATP 250 de Gstaad y Newport.

En Hamburgo se quedó con el título el francés Arthur Fils, luego de vencer al local y campeón defensor. Alexander Zverev, por 6-3, 3-6 y 7-6(1).

Por otra parte, en Gstaad el italiano Matteo Berrettini consiguió su noveno título al derrotar al francés Quentin Halys por 6-3 y 6-1, mientras que en el césped de Newport jugarán el partido decisivo los estadounidenses Alex Michelsen y Marcos Giron.