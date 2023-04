Villagra, un Coyote veloz

Así, parece ser que, por eso, su rival de siempre el Coyote lo quiere despedir “a su manera” y se encuentra ganando la competencia tras desarrollarse la jornada sabatina. Pues sorpresa… o quizás no, pero lo cierto es que el laureado piloto cordobés volvió a sacar a relucir toda su estirpe de piloto de rally y, a pesar de su primera carrera con este tipo de autos Rally2 –lo hace a bordo de un Hyundai i20-, Federico Villagra se luce en los intrincados caminos de las serranías cordobesas y es el líder de la clasificación general tras cumplimentar la etapa 1.

Claro está que de estas sabe (y mucho) el astuto cordobés, que aprovechó muy bien la “ventaja” de partir más atrás en el orden de la grilla y, sumado a un gran conocimiento de la topografía y características del recorrido, tomó la punta de la prueba rápidamente, en el primer tramo de la mañana, y nunca más la soltó. Logró vencer en dos pruebas especiales (la 2 y la 4), situación que le alcanza para encabezar el parque de máquinas del Rally de la Argentina 2023.

“Ha sido una etapa muy dura, donde pudimos hacer una pequeña diferencia en la mañana aprovechando que venía atrás en el camino, y en la segunda vuelta también era muy importante salir de Ambul; el camino estaba destrozado pero pude hacer diferencia ahí también. Lo perdí en el último porque se me soltó el cable de la batería que se soltó. Se me paró dos veces adentro del tramo y lo pude hacer arrancar de nuevo. Casi abandono, pero lo pudimos poner antes de que pase. Hemos estado en todos los tramos adelante que eso es lo importante, y marcar la diferencia”, comentó el líder que tiene una ventaja de 18,4 segundos por sobre su escolta Miguel Baldoni (Skoda), pero que aumenta a 19,9 sobre Alejandro Cancio (Skoda).

Por otro lado, la contracara del “Coyote” es Ligato. Su rival por años que está en su carrera despedida había tenido momentos destacados en la jornada del sábado, sin embargo debió abandonar sobre el cierre del día.

“En el tramo largo golpeamos una piedra, en una izquierda rápida. No la vi, sentí el golpe y algo se rompió en el auto. Si no hay nada raro, que no sea difícil de ponerlo en condiciones de vuelta al auto, estaremos en carrera de nuevo este domingo”, comentó con cierta desazón el cordobés que está en su despedida.

La competencia se cerrará este domingo con la disputa de segmentos cronometrados clásicos: Copina-El Cóndor (16,43 km.) y Giulio Cesare-Mina Clavero (19,33 km.), iniciándose el recorrido a las 9.18.