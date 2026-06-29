Venezuela: una nueva réplica de 5,1 aumentó la tensión en Caracas a cinco días del doble terremoto

A cinco días del doble terremoto que se registró en Venezuela, este lunes una nueva réplica de 5,1 de magnitud azotó al país caribeño . Es el temblor secundario N.º 431 desde que ocurrió el doble sismo el pasado miércoles 24 de junio.

Según los organismos sismológicos, la réplica de magnitud 5,1 se localizó a 10 kilómetros del centro de Caracas. Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias zonas de la capital y provocó escenas de pánico entre los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados.

Las autoridades recordaron que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y pidieron a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.

De acuerdo con los balances recabados por el Gobierno venezolano, el número provisional de personas fallecidas ya superó la barrera de las 1.400 víctimas fatales, mientras que los reportes médicos indican que los heridos trepan a más de 3.100 y las familias que quedaron en condición de damnificadas superan las 12.000 en toda la región afectada.

Réplicas y terror en la población

A cinco días de los dos terremotos que se sintió en Venezuela y que provocó hasta el momento 1.450 muertos, en las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4 en Caracas. El episodio se registró minutos después de las 7, hora local. “Se nos movió el piso”, relataron trabajadores en primera persona con el periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.

“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá”, detalló otro trabajador.