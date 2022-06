Centurión.jpg El Pelado Centurión debutará como DT del equipo de Guadalupe el próximo fin de semana ante La Salle Jobson en Cabaña Leiva.

"Vengo con muchas ganas, vine a hablar con la gente, me llamaron, nos reunimos con Ariel, Liria y con Coco, y querían que me encargue del equipo, me cayeron bien ellos, me sentí cómodo, estoy con ganas de dirigir, porque esto es lo que me gusta y me hace feliz. Ojalá que podamos salir adelante con los chicos" comenzó señalando Ramón Centurión a UNO Santa Fe.

Ramón Centurión, flamante DT de Ciclón Racing expresó que "el presente del equipo no es sencillo, voy a tratar de dar una mano, lo poco o mucho que se, tratar de hacer lo mejor, me gusta lo táctico, pero todo depende de los jugadores. Básicamente vamos a ver si comprenden lo que quiero, si están convencidos de lo que vamos a hacer, lo cual esa es mi función".

"Tuvimos apenas dos entrenamientos, el lunes y el martes por la noche, de a poco a los jugadores los voy a ir conociendo, estaba medio alejado, pero siempre me miro todos los partidos por la tele. Vengo a la Liga Santafesina, siempre miro los resultados y la sigo, hace mucho que no venía a ver un partido, pero es duro, se los equipos como están reforzados, los técnicos que hay en cada equipo. La Liga me encanta, porque ya dirigí en Unión" detalló Ramón Centurión, el exdelantero River, Boca y Unión, que dirigirá a Ciclón Racing.

Centurión.jpg El ex delantero de River Plate, ya tuvo su experiencia como entrenador en la Liga Santafesina, ya que lo hizo en Unión e Independiente de Santo Tomé.

El Pelado Centurión indicó que "Unión y Colón siempre están un paso adelante porque los jugadores tienen otra preparación y otra dedicación, físicamente están muy bien, no tienen que faltar a los entrenamientos, como si les sucede a los demás clubes. Para competir con esos equipos tenés que estar muy bien físicamente, así que vamos a ver qué pasa el sábado, vamos a tratar de convencer a los chicos que tenemos que ganar el partido".

El debut será en Cabaña Leiva

"Nos toca arrancar con La Salle, un club lindo, siempre estuvieron peleando campeonatos, fueron campeones el año pasado, tiene buenos jugadores, son todos amigos, tienen un buen entrenador como Patita Mazzoni, a quien quiero mucho, pero nosotros vamos a tratar de complicarlos un poco. Vamos a salir a buscar el triunfo, y si no se puede volvernos con un empate que no deja de ser positivo" comentó el ex delantero de 60 años, claramente identificado con Unión.

Centurión.jpg Centurión se mostró muy conforme con la convocatoria que le hizo el presidente Ariel Gomila y la tesorera Liria de Salemi para llegar a Ciclón.

A cerca de cómo quiere que jueguen sus equipos detalló que "me gusta que mis equipos sean ofensivos, con buen trato de la pelota, siempre por el piso, pero hay que trabajarlo. Ahora agarro los chicos estos, y veremos qué podemos hacer. Lo que vi en las dos primeras prácticas es que hay bastante chicos jóvenes, otros que juegan muy bien, y algunos de experiencia, así que estamos bastante bien. Vamos a tratar de ayudarlo, para que vayan creciendo día a día".

En cuanto a Unión, el club que lo formó y lanzó como jugador de fútbol, se refirió al presente del Tate y sostuvo que "Munúa los está haciendo jugar bien, tiene un esquema de juego que es positivo para Unión. A mi gustaría que Unión tenga un mejor fútbol, más trato de pelota y tenencia, y no perder lo que tiene, pero habría que agregarle lo otro. Igualmente estoy contento por este presente en la Sudamericana, se viene Nacional, a quien el entrenador conoce muy bien. A mi gustan los uruguayos porque son bien guerreros, luchan y pelean, pero a Unión lo veo muy bien, y le tengo mucha fe".